Valentijnstractorparade in Pervijze

Op 14 februari start in Pervijze de derde valentijnstractorparade, georganiseerd door de Landelijke Gilde Pervijze. De feestelijke, met lichtjes getooide tractoren verzamelen om 19 uur bij Transport Maes (inrijden vanaf de Sint-Martijnstraat, de oude keuring bij garage Vanbellegem). “We vertrekken stipt om 20 uur voor een toer van 23 km langs Stuivekenskerke, Tervate, de markt van Diksmuide en terug via de IJzerlaan en de Kaaskerstraat naar Transport Maes in Pervijze”, vertelt Benny Deblieghere, de nieuwe voorzitter van de Landelijke Gilde. “We rijden onder begeleiding van de politie en worden gevolgd door Radio 2. Bij aankomst staat er voor iedere deelnemer een warme attentie klaar. Ook wie niet aan de parade deelnam, is welkom. Er is voldoende mogelijkheid om iets te eten en te drinken, en om van de sfeer te genieten.” We zien het bestuur van de Landelijke Gilde Pervijze met v.l.n.r. Erik Depoorter, Viviane Ghyselen, Marcel Veryser, voorzitter Benny Devlieghere, Jaklien Lortheeuw, Mieke Vandermeersch, Bart Segaert, Anneleen Segaert en erevoorzitter Gaby Verstraete. (ACK/foto ACK)