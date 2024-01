Valentijnspeeddates met gezelschapsspellen in Bar Filía

Met 14 februari voor de deur organiseren Asmodee Belgium, verdeler van gezelschapsspellen, en speeddateservice Dare to Date op vijf locaties in Vlaanderen speeddates waarin singles samen korte, amusante gezelschapsspellen spelen. In Kortrijk is dat op 14 februari om 19.30 uur in Bar Filía. Inschrijven voor de speeddate kost 29 euro.

“Gezelschapsspellen verbinden mensen, net als speeddates. Naast verbinding, maken bordspellen het eerste contact ook gemakkelijker”, zegt Bert De Smet, directeur van Asmodee. “De spellen brengen wat luchtigheid aan de datingtafels en werken dus drempelverlagend. Ook als je minder op je gemak bent, heb je met de eenvoudige spellen meteen een onderwerp om over te praten”, zegt Eva De Rooy van Dare to Date.