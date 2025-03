Zwemmen in openlucht nog voor de lente van start gaat: LAGO opent buitenbaden door zonnig weer

Het LAGO-zwembad in Brugge opent uitzonderlijk hun buitenzwembad vroeger dan gepland. Die beslissing werd genomen naar aanleiding van het zonnige en warme weer van de afgelopen week.

De zachte temperaturen deze week hebben iedereen letterlijk en figuurlijk ontdooid. Dat het momenteel krokusvakantie is en alle kinderen en heel wat ouders kunnen genieten van de zon, is mooi meegenomen. Daarom besloot LAGO om in verschillende vestigingen het verwarmde buitenbad uitzonderlijk vroeger te openen.

“Door het heerlijke weer is het buitenbad de afgelopen dagen al een echt succes gebleken, met ouders die vanop het terras met een aperitief hun spelende kroost in de gaten houden”, klinkt het bij LAGO. In LAGO Brugge kun je nog tot eind deze week in openlucht gaan ploeteren in de warmtelagune met bandenparadijs en een golfslagbad waarin je kan bingozwemmen. Ook na de krokusvakantie zal het buitenbad in Brugge openblijven, de uitbaters hopen op nog meer zonnige dagen.