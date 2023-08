Zwarte Mart sluit zomervakantie af in Oostrozebeke

Terwijl De Giste zich opmaakt voor een driedaagse dorpskermis in Oostrozebeke, zit de jeugddienst van het centrum ook niet stil om een feestelijk einde te breien aan de lange zomervakantie.

‘De Zwarte Mart’ is al vijf jaar na elkaar een schot in de roos en is een traditie geworden als afsluiter van de zomervakantie. Wat vijf jaar terug begon als een bescheiden feestje opgezet door de jeugdverenigingen aangesloten aan de jeugdraad, is intussen uitgegroeid tot een echt dorpsfeest op de Peloeze. Groot en klein, iedereen wil voor de laatste keer genieten van leuke muziek, ambiance en een oergezellige dorpssfeer.

Lekker buffet

De Zwarte Mart vindt plaats op zaterdag 26 augustus (vanaf 17 uur) op de Peloeze voor het gemeentehuis. Er is onder meer kinderanimatie en lekker eten, waarbij de ondernemers van Oostrozebeke zorgen voor een uitgebreid en vooral lekker buffet. Voor de drank en de bediening zorgt de jeugddraad. Er zal naar verluidt een ruim aanbod zijn aan dranken. Een dj zorgt voor de ambiance.