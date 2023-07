Zonovergoten feestelijke zaterdag op Watermolenfeesten in Heule

Op zaterdag tijdens de 79ste editie van de Watermolenfeesten was het snikheet. De tropische warmte zorgde ervoor dat de feestgangers later uit hun huizen kwamen. Toch was het een geslaagde dag.

De nieuwe impulsen in het programma zijn duidelijk voelbaar. Het vernieuwd feestcomité zag dat het goed was. Het dartstornooi en het kinderdorp zijn een schot in de roos. Het bestuur besloot het kinderdorp langer open te houden zodat de kinderen die later in de namiddag aankwamen toch nog de kans kregen om hun duivels te ontbinden. De Bar Del Sol was ook een populaire nieuwigheid. De feestgangers vonden snel hun weg naar dit zuiders getint oord. Daarna was er ook de verkiezing van Tineke van de Watermolen.

Schelle van de Zeuge

Zondag gaan de feesten op hetzelfde elan verder. Je kan proeven van een ‘Schelle van de Zeuge’, een traditie uit het verleden dat het feestcomité weer in het leven roept. Deze 79ste editie wordt dus weer een groot succes.