Zomerreeks B&B Bie Us: Brenda Bussche moest een nieuw leven opbouwen in Andalusië

Brenda Bussche en Filip Markey uit Zerkegem verhuisden in 2012 met de jonge dochters Moira en Roisin naar Andalusië, om er de B&B El Paraje over te nemen. Toen Brenda er na drie jaar haar draai helemaal vond, sloeg het noodlot toe. Ze verloor haar man aan lymfeklierkanker. Maar Brenda vocht terug en bouwde de laatste jaren El Paraje uit tot een paradijselijke plek.

Droom je ook van een eigen B&B in het buitenland? Of wil je op reis waar je West-Vlaams kan blijven spreken? Deze zomer logeren we bij streekgenoten die elders een tweede leven begonnen en met passie hun gasten van bed en brood voorzien. Welkom bij B&B Bie Us.

Brenda Bussche en Filip Markey droomden er al enige tijd van om België te ontvluchten. Vooral Filip was het Belgisch weertje en de stress van het bankleven beu. “Eigenlijk was het door hem dat we indertijd de stap zetten”, vertelt Brenda. “Je nadert de 40 jaar, je hebt een jong gezin en je vraagt je af of dit wel hét leven is. Ook ik stelde het stressvol bestaan, als directeur Natuur en Bos en gemeenteraadslid in Jabbeke, in vraag. We waren door onze reizen al verliefd op de streek en botsten op deze B&B.”

Geklasseerde hoeve

B&B El Paraje ligt in de bergachtige regio van de Alpajurras, net buiten de dorpskern van Berchules. Aanraders in de directe omgeving zijn Trevélez, het hoogst geleden bergdorp met zijn vele hamdrogerijen, of de nog kleinere dorpjes Pampaneira, Bubion en Capileira. “Onze B&B is een geklasseerde hoeve uit de 16de eeuw op een domein van maar liefst 22.000 m². Een koppel Nederlanders bouwde dit in 2002 uit tot een gastenverblijf. In 2012 kochten we dit, het feit dat het een bestaande bed- and breakfast betrof, stelde ons gerust. Qua cliënteel is er nooit een probleem geweest. Binnen de week na onze aankomst hadden we immers al onze eerste gasten. En we investeerden: twee jaar later kwamen het zwembad en de twee gasthuizen er.”

Ontbijten met een prachtig uitzicht. © PA

In het begin had ze het er erg moeilijk, geeft Brenda toe. “Ik miste mijn leven: mijn werk, mijn vrienden en ik werd geconfronteerd met het feit dat ik plots een ‘dienende rol’ had. Geleidelijk aan, vooral dankzij de schoolgaande kinderen, raakten we meer en meer ingeburgerd. Ons zoontje Léon is hier geboren. Hij gelijkt zo goed op Filip, maar is tegelijkertijd een echte Berchulo!”

Spiegel

En toen kwam de rampspoed. Filip kreeg lymfeklierkanker en overleed in 2015. “Dat was keihard. Er is nog geen enkele dag voorbij gegaan dat ik niet aan hem denk. Maar ik heb direct beslist om hier te blijven. Het was inmiddels ook mijn ding. En de kinderen wilden zeker niet terug. Het was een erg donkere periode in mijn leven. Ik kon niet slapen van het verdriet, maar ik moest er hier wel elke dag staan. Ik dreigde eigenlijk verbitterd te worden. Een Nederlandse klant vroeg me of ik eigenlijk wel graag had dat ze te gast waren. Die spiegel was voor mij de kentering.”

De twee tomatenplantages zijn Juans biotoop. © PA

Brenda werd weer de zelfbewuste en dynamische dame van weleer en bouwde eigenhandig El Paraje verder uit. Op een feestje leerde ze de dorpsbewoner Juan kennen. En Brenda liet de liefde terug toe in haar leven. “De kinderen zijn blij dat er een man in huis is. Ik verzorg de B&B en Juan doet de tuin en voert flink wat kluswerk uit. De twee tomatenplantages zijn Juans biotoop. Ik droom ervan  nu ik hier recent gemeenteraadslid werd  om een coöperatieve uit te bouwen voor de landbouwers.”

Nieuwjaar in augustus

“Daarnaast wil ik ook een beter evenwicht tussen het natuurpark, de landbouw en de enorme potentie voor het toerisme krijgen. Berchules en de regio is nog zo ongerept, ideaal voor een actieve vakantie of om tot rust te komen in de natuur.”

“Na het overlijden van mijn man heb ik direct beslist om hier te blijven”

“En er is ook de ‘nieuwe traditie’ om tijdens het eerste weekend van augustus oudejaarsavond te vieren. Het evenementontstond bij toeval in 1994, nadat de bewoners van de regio het nieuwe jaar niet konden vieren, vanwege een stroomuitval op 31 december. De traditie wil immers dat we hier de laatste 12 seconden van het jaar telkens een druif eten en door die stroomonderbreking kon dat toen niet. De mooie graffitimuur bij het binnenrijden van Berchules verwijst naar dit opmerkelijk feest. En Berchules is ook de plaats waar de Belgische kunstenaar Louis De Cordier, alias Cosco, de ‘Bibliotheca del Sol’ heeft uitgebouwd. Het bevindt zich op een afgelegen plek op 2.000 meter hoogte, de grot is volgestouwd met boeken. Maar eigenlijk is vooral de natuur dé troef van deze regio. Wandelen, fietsen of paardrijden in de regio is een fantastische ervaring.”

Culinair

“Ik probeer om El Paraje elk jaar wat meer uit te bouwen. Zo is er vorig jaar een leuke buitenkeuken geplaatst, waar indien gewenst de bezoekers zelf aan de slag kunnen. En ik droom ervan om hier culinaire verblijfsvakanties uit te bouwen. Mensen kunnen de land- en tuinbouw hier leren kennen, een groepsuitstap naar de markt plannen om de vele streekproducten te ontdekken en dan samen koken. En ondertussen leren ze op deze manier quasi spontaan een handvol Spaans.”

Het is duidelijk, de toekomst van Brenda en de kinderen ligt in de Alpajurras. Regelmatig krijgt ze een bod om het domein over te laten, maar voor haar is het onbespreekbaar. “Het paradijs verkoop je niet”, besluit ze stellig.

(Patrick Anthone)