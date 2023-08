Zomerbar Zomerstek in Gits overleeft kwakkelweer met ‘Westhoekgames’: “Maar nu is zomerse sfeer terug”

Begin juli gingen de deuren van zomerbar Zomerstek in Gits opnieuw open voor het grote publiek. Hapjes en drankjes gaan er vlot over de toonbank, maar de weergoden waren hen afgelopen weken niet gunstig gezind: “Maar nu kunnen we gelukkig weer inzetten op zomerse sfeer.”

“We organiseerden de Westhoekgames naar aanleiding van het gure weer de afgelopen weken. Een hippere naam voor volksspelen, die ideaal zijn bij regenweer”, begint Geert Defevere van Zomerstek. Grote troef van deze zomerbar is dat je zowel binnen als buiten gezellig kunt keuvelen. Ondertussen werden de volksspelen voorzichtig opgeborgen en wordt er de komende week plaats gemaakt voor zomerse muziek.

“De Westhoekgames nemen we zeker mee naar volgend jaar toe, maar de komende weken zetten we vooral in op zomerse sferen. Nog tot en met zondag 27 augustus brengen we enkele deejays naar hier om er een gezellig feestje van te maken. Afgelopen weekend kwam DJ Velle en we hebben onder andere nog DJ Bree op het programma.”

Privéfeestjes

“Naast de muzikale tonen serveren we ook diverse tapas, burgers, pizza’s en pasta’s, garnaal- en kaaskroketten, patatas bravas en nog veel meer. Vooral op donderdagavond zijn er weinig eetgelegenheden open in Gits, dus dan lokken we wel wat volk. Zomerstek gaat trouwens in stilte nog even verder in het voor- en najaar, want wij verzorgen ook privéfeestjes zoals communies of huwelijken op deze locatie”, besluit Geert. (EVG)