Zomerbar Summerlake (Sint-Eloois-Winkel) is intussen al aan vijfde editie toe: “Concept behouden, maar nog meer inzetten op beleving”

Deze zomer zul je in De Meerhoek op de grens met Gullegem opnieuw terecht kunnen op Summerlake, de zomerbar die al voor de vijfde keer de deuren opent. Dit jaar van donderdag 6 juli tot en met dinsdag 15 augustus. “Ons concept behouden we grotendeels, het heeft al zijn degelijkheid bewezen.”

Bart Vansteenkiste en David Van der Stede vormen nog steeds het duo achter Summerlake. Vorig jaar beleefden ze een topeditie. “Het weer zat toen ook enorm mee, het zal moeilijk zijn om die te overtreffen, al streven we daar natuurlijk naar.” De setting van de Meerhoek (vroeger Het Kleine Meer, red.) biedt natuurlijk heel wat mogelijkheden. “De mensen zitten graag rond het water, dat valt wel op natuurlijk. In totaal hebben we buiten zowat 300 zitplaatsen, binnen zullen we dit jaar ook wat uitbreiden en boven de 100 gaan.”

Themadagen en -weekends

Er wordt opnieuw samengewerkt met kok Jan Vervacke die er voor het restaurantgedeelte instaat. “We breiden de kaart nog wat uit met streetfood, maar hadden eigenlijk al een heel mooi aanbod met specialiteiten als mosselen, gamba’s, filet pur… Hier kun je à la carte eten, maar bijvoorbeeld ook nog om 16 uur. Onze keuken blijft dus permanent open. En we hanteren ook opnieuw onze themadagen, waarvoor je je wel op voorhand moet inschrijven: een zeevruchtenweekend, een côte à l’os-middag,… Dat was de vorige edities ook zeer goed in trek.”

“Overdag mikken we vooral op de families”

Het was in 2022 vaak volle bak. “Als we nog ergens marge tot uitbreiding hebben, dan is het in ons tearoomgedeelte. Pannenkoeken, wafels, ijsjes… Die kun je hier ook krijgen.”

Ze komen van ver naar Winkel

Maar uiteraard kun je er ook gewoon iets gaan drinken. “We zien aan de mensen die reserveren dat ze eigenlijk al van heinde en verre komen, van de kust tot vanuit Gent. Maar uiteraard hebben we ook nog een pak volk uit de buurt.”

Met de fiets komen, is ook een aanrader, al beschikt Summerlake ook over de grote parking van De Meerhoek. Op donderdag 6 juli gaat het Summerlake-seizoen van start. “Op maandag, dinsdag en woensdag zijn we open vanaf 14 uur, vanaf donderdag tot en met zondag vanaf 11 uur. Op maandag, dinsdag, woensdag en zondag sluiten we om middernacht, de andere dagen is dat een uurtje later.”

Equipe van 50 jobstudenten

Bart en David doen ook een beroep op een equipe van 50 jobstudenten, waarvan er op topdagen 20 tegelijk werken. “Dat zit al zo goed als vol. We hebben de gasten van de vorige jaren, maar we vullen ook steeds aan. Anders beland je op een moment dat ze allemaal tegelijk afgestudeerd zijn.”

Er is natuurlijk ook de muzikale omlijsting. “Overdag mikken we vooral op de families. Kinderen hebben hier plaats zat om zich te amuseren op de speelpleinen en attracties. En ‘s avonds mikken we nog nog meer op de beleving. Dj M-Aximm (Maximm Marisse) is onze music manager. Vanop het drijvend ponton met de dj-booth zorgt hij voor de muzikale summervibes, maar we hebben ook heel wat gast-dj’s en ook muzikanten als Mister Spaghetti (percussie), Saxo (Saxofoon), Trumbeat (trompet)… die mee komen spelen op de tonen van onze dj’s”, klinkt het. (WVS)