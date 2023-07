Zomerbar BloomBoom met openluchtfuif, kubbtornooi en familiedag in Aartrijke

Chiro Aartrijke organiseert zijn jaarlijkse zomerbar BloomBoom op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juli. De place to be voor deze vierde editie is de omgeving van de Chirolokalen ter hoogte van de Aartrijksestraat.

De aftrap wordt op vrijdag 14 juli gegeven met een gratis openluchtfuif, op zaterdag 15 juli is er een kubbtornooi en een optreden van coverzanger Wayne Matthews en op zondag 16 juli is iedereen welkom op de familiedag. Op vrijdag opent de openluchtzomerbar met heerlijke cocktails, frisse mocktails, streekbieren, frisdrank, fingerfood en frietjes om 17 uur, op zaterdag om 13 uur en op zondag om 11 uur. Inschrijven voor het kubbtornooi op zaterdag is noodzakelijk. (BC)