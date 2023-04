Zoé (27) bezig aan laatste vakantie bij speelplein De Warande:“Gek doen met de kinderen ga ik missen”

Ook tijdens de paasvakantie is De Warande in Kortrijk opnieuw het speeldomein van speelpleinwerking Wasper. Als eindverantwoordelijke leidt Zoé Trappeniers alles in goede banen en is ze het aanspreekpunt voor begeleiders en ouders. “Het grote voordeel aan de job is buiten kunnen werken. Je hebt veel vrijheid en bezorgt kinderen een toffe dag op een prachtig domein. Dat is uniek.” En toch houdt ze er straks mee op.

Zoé is graag bezig met graffiti en andere creatieve uitlaatkleppen. Dat verklaart ook haar keuze om sociaal-cultureel werk te studeren. “Het sprak me aan om met een andere methodiek om te gaan met kinderen, jongeren en volwassenen.”

Ze was in 2020 nog maar net aan de slag als speelpleinverantwoordelijke, toen Covid-19 insloeg. “De coronaperiode was er een met ups en downs. Tijdens een crisis de organisatie draaiende houden is niet gemakkelijk, maar we hebben er het beste van gemaakt. Bij ons staat buitenspelen centraal, dus moesten we niet sluiten, maar wel de activiteiten een klein beetje anders invullen.”

Zeil in de auto

Als kind speelde Zoé enorm veel buiten, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Ze was lid van Chiromeisjes Marke en gaf er vier jaar leiding.

“Maar ik merk dat dat vandaag anders is. Kinderen zitten vaak op de laptop of de iPad, en naar de speelpleinwerking gaan voelt voor sommige kinderen precies als een verplichting aan. Het was mijn doel om dat om te buigen naar hoe ik mijn jeugd heb beleefd, en ik denk wel dat ik daarin geslaagd ben. We zetten hard in op experimenteren en ontdekken, met vallen en opstaan. Laat ze maar in de boom klimmen en vuil worden, dat hoort erbij, bij Wasper. Ik kwam vroeger ook altijd naar huis met blauwe plekken en schrammen. Mijn ouders moesten in de auto een zeil leggen, als ze me kwamen halen.”

Laat kinderen maar in de boom klimmen en vuil worden, dat hoort erbij, bij Wasper – Zoé Trappeniers

Zelf heeft Zoé geen kinderwens. “Mijn hond Noah is mijn kindje”, lacht ze. “Een grote Berner Sennen van twee jaar oud. Ik heb daar heel veel aan.”

“Kinderen passen op dit moment niet in mijn leven. Ik wil zelf nog veel te veel doen en op reis gaan. Ik ben ook wat op mijn hoede voor de nieuwe jonge generatie waarin ik mijn kind zou laten opgroeien. Ik mis van hen engagement, of de wil om hun tanden in iets te zetten. Ze beschouwen al rap iets als te lastig of te zwaar. Vergeleken met mijn jeugd, zie je kindjes niet meer spelen op straat; ze blijven precies liever binnen, alleen voor een scherm.”

Vaste uren

Zoé start haar vierde jaar bij Wasper, maar besloot een andere uitdaging aan te gaan. Vooral de lange uren als enige speelpleinverantwoordelijke voor honderden kindjes begonnen door te wegen. Op 2 mei begint ze aan haar job bij WAAK. Daar gaat ze op stap met poetshulpen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Kinderen zitten vaak op de laptop of de iPad, en naar de speelpleinwerking gaan voelt voor sommige kinderen precies als een verplichting aan. Het was mijn doel om dat om te buigen naar hoe ik mijn jeugd heb beleefd, en ik denk wel dat ik daarin geslaagd ben

“Ik ben de werkbegeleider van die groep, en ga met hen mee om alles in goede banen te leiden. Een raakvlak met mijn huidige job. tegelijk is het iets volledig anders, maar ik wil liever de zekerheid van vaste uren en geen weekendwerk. Ik ben ook super sociaal, dus of het nu gaat om kinderen of om volwassenen, een mens is een mens, en dat maakt het net zo mooi. Ik draag mijn steentje bij en ga mee in de ontwikkelingsprocessen. Je ziet die mensen een traject doorlopen en hun talenten ontwikkelen, en dat geeft voldoening.”

Haar laatste vakantie aan De Warande wil Zoé in schoonheid eindigen, met een feestje. De monitoren zijn al op de hoogte van haar vertrek, maar de kinderen weten het nog niet.

“Ik denk wel dat ze het jammer zullen vinden. Ik word vaak begroet met superveel knuffels. Ze komen soms eerder naar mij dan naar de moni’s. Ik ben voor hen een vertrouwd gezicht, en gekend als een niet-strenge begeleider. Ze mogen van mij er de kantjes van af lopen en wat buiten de lijntjes kleuren. Vooral gek doen met de kinderen en de spontane feestjes zal ik missen. Ook het buiten werken, zeker op mooie dagen als deze, maar ik kijk ook enorm uit naar de volgende uitdaging.”

Op woensdag 19 april is er wel eerst nog de gratis Buitenspeeldag.

Meer info vind je op www.kortrijk.be/warande/nieuws/buitenspeeldag-op-de-warande.