Wim baat B&B La Britanière uit in Petites Tanières: “Hetis een beetje leven als God in Frankrijk”

Harelbekenaar Wim Dezitter is sinds november 2016 de gastheer van La Britanière, een chambre d’hôte in Petites Tanières, een gehucht nabij Niort en Saint Jean d’Angély in de Charente Maritime. Wim koestert de zaak evenveel als de vorige eigenares.

“Ik nam deze chambre d’hôte met twee ruime, moderne kamers over van madame Brigitte D’haeyé, een dame die na een carrière in de internationale hotellerie gedurende een 10-tal jaar met hart en ziel de zaak koesterde. Vandaar dat ik de samengestelde huisnaam behield, La Britanière: Bri van Brigitte en tanière van Les Petites Tanières, het gehucht waar wij wonen. Madame D’haeyé had met verfijnde smaak én jarenlange ervaring de 19de-eeuwse Charentaise Longère gerenoveerd en verdiende hiermee haar plaats in onder meer Le Figaro als een van de tien beste chambre d’hôte van de streek”, vertelt Wim. “Madame Brigitte wilde meer contact met haar kleinkinderen en haar gescheiden dochter die in de Vendée wonen.” De tijd was er om een andere eigenaar te zoeken.

Toeval

“Eigenlijk hebben mijn echtgenoot en ik La Britanière toevallig gevonden terwijl we met mijn twee kinderen in onze camper door Frankrijk trokken. Frankrijk was ons helemaal niet onbekend. Ieder jaar verkenden we een drietal keer de diverse en heel verschillende regio’s. Frankrijk is een heerlijk land door de grootte, de natuur en de cultuur”, vertelt Wim, die na 15 jaar werken als arbeider in Mewaf Harelbeke en 10 jaar in Skylux Stasegem medisch genoodzaakt was lichter werk te zoeken. “Door een gelukkig toeval ja, soms valt het geluk je toe en een tip van een uitgeweken landgenoot die in deze streek met zijn gezin al drie jaar woonde, was de tijd rijp voor een nieuwe uitdaging. Mijn twee kinderen verkozen om bij hun moeder in België te verblijven. Intussen zetten ze hun studies in het hoger onderwijs voort. Een tweetal keer per jaar zien we elkaar en via digitale media als Messenger houden we contact.”

Hemelse stilte

Het runnen van een chambre d’hôte heeft volgens Wim zijn ups en downs, zoals alles in het leven. “Door de vele tips die ikzelf graag hoor van mijn gasten is iedere dag anders. Deze ervaring maakt iedere dag rijker en het verblijf aangenamer. Iedere gast komt met zijn of haar verhaal tot rust in onze ‘havre de paix’. De tijden veranderen uiteraard en mensen veranderen ook maar de ‘joie de vivre’ en de hemelse stilte van het Franse platteland blijven. Onze keuze om te emigreren na het pensioen van mijn echtgenoot én door mijn arbeidssituatie hebben we dus niet beklaagd. Kiezen voor deze streek is een beetje ‘leven als God in Frankrijk’, hoewel dit destijds een verkeerde vertaling uit het Spaans betreft.”

Er waren geen verbouwingen aan het woonhuis. “De chambre d’hôte is gecreëerd door madame Brigitte in 2009 en behouden. Wij zorgden voor een zwembad, een inrijlaan met hekken en tuinomheining, we hebben het domein ommuurd en het terras verbreed. Madame Brigitte had het voornaamste voorzien: een uitstekende overnachtingsplaats met ontbijt, en dat bied ik met liefde voor iedere gast aan.”