Wielsbeekse Marie-Lou (10) mag als laatste een ritje maken in de keverbaan van Bellewaerde: “Het plezier op haar gezicht is goud waard”

Op zondag 6 november rijdt de keverbaan van het pretpark Bellewaerde haar laatste ritje. Marie-Lou Crabbe (10) uit Wielsbeke, die mentale beperking heeft, en is één van de gelukkigen die dat mag meemaken. Dankzij haar neef Michiel Teerlinck won ze een fotowedstrijd. “We doen het voor de lach op haar gezicht. Die is goud waard”, zegt Michiel.

Deze zomer maakte Bellewaerde bekend dat het park op het einde van het seizoen afscheid zal nemen van de keverbaan. Het pretpark organiseerde een fotowedstrijd voor wie het laatste ritje in de keverbaan mag meemaken. Neef Michiel Teerlinck (20) uit Sint-Baafs-Vijve twijfelde geen moment en nam deel aan de wedstrijd voor zijn nichtje Marie-Lou. “We weten hoe plezant Marie-Lou de keverbaan vindt. Door de foto op sociale media te delen, stemden 1.343 mensen op haar. Dankzij al die mensen wonnen we de fotowedstrijd en mag Marie-Lou het laatste ritje rijden”, reageert Michiel.

Ideale uitstap

Marie-Lou is deze zomer 10 jaar geworden. De goedlachse, vrolijke meid uit Wielsbeke heeft het STXPB1-syndroom. “Door haar beperking heeft ze het niveau van een kind van 1,5 à 2 jaar oud en dat op alle vlakken: verbaal, motorisch, cognitief. Ze is nog niet zindelijk en luisteren is ook niet meteen haar sterkste kant”, knipoogt papa Cliff.

Samen met haar gezin is Marie-Lou al enkele jaren abonnee van het Ieperse pretpark Bellewaerde. Voor Cliffs dochter is dat de ideale uitstap. “Ze vindt het park echt geweldig en houdt ervan op alle attracties te zitten. Hoe wilder, hoe liever. We weten dat de keverbaan de favoriete attractie van Marie-Lou is. Ook al kan ze het moeilijk onder woorden brengen, toch vraagt ze altijd naar keveren als we het prak binnenkomen. En als de rit gedaan is, zegt ze telkens nog e keer”, vertelt Cliff. En nu krijgt ze dus de eer om het allerlaatste ritje van de keverbaan mee te maken.

Neven en nichten

De ouders van Marie-Lou zijn geraakt door het gebaar van Michiel. Volgens hen heeft ze de beste neven en nichten die ze zich kan inbeelden. “Ze staan altijd voor haar klaar. Ondanks hun leeftijd hebben ze tijd en goesting om haar te entertainen. Onvermoeid nemen ze haar mee naar de speeltuin, de trampoline of het zwembad. Ongelooflijk! En natuurlijk is er ook zus Marie-Charlotte, die zijn twee handen op één buik.”

Op 6 november om 18 uur schiet de keverbaan voor een laatste keer uit haar voegen. Michiel is blij dat zijn nichtje daar bij zal zijn. “Marie-Lou geniet van de kleine dingen, zoals de keverbaan. Het plezier dat we op haar gezicht zullen aflezen is goud waard. Het wordt een fantastische ervaring”, besluit Michiel. (NVR)