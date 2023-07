Welkom in ‘huisje van Willy’: Els en Wim openen tweede vakantieverblijf in Merkem

Els Wydooghe (60) en Wim Bossier (59) hebben in de Kerkdreef 8 een nieuw, gelijknamig vakantiehuis geopend. Het koppel is al sinds 2006 eigenaar en uitbater van de op prijs gestelde B&B De Pastorie, in de Westbroekstraat. In hun nieuwe zaak willen ze dezelfde kwaliteit aanbieden. Troeven genoeg, alvast.

Het huisje in de Kerkdreef biedt uitzicht op het kasteel van de familie de Coninck de Merckhem, maar het heeft zelf ook een vermeldenswaardig verleden.

“We hebben dit unieke huisje kunnen kopen en besloten het historisch karakter ervan te behouden”, vertelt Els. “Al in 1841 werd dit pareltje langs de ‘sentier 35’ vermeld in de Atlas der Buurtwegen. Na de verwoestingen van 1914-18 werd het heropgebouwd, en tot 2015 bewoond door Willy Claeys, die de laatste bewoner was. Na een periode van leegstand en verval is ‘het huisje van Willy’ nu met heel veel liefde en geduld omgetoverd tot een charmante vakantiewoning voor maximaal zeven mensen. Op naar de volgende honderd jaar!”

Het vakantiehuis heeft niet alleen een mooie ligging, tussen het groen. Er is een autostaanplaats, een fietsenberging met mogelijkheid om fietsen op te laden, en een ruime tuin met bemeubeld terras.

Op het gelijkvloers is er een keuken, een eet- en zitkamer met smart-tv en houtkachel, en een berging met bijkomende kleine badkamer (toilet en douche) en wasmachine. Ook is er – slim bekeken – een kamer met eigen badkamer voor mensen die moeite hebben om trappen te doen. In die kamer is er een smart-tv, en vanuit je bed kijk je de tuin in.

Het huis heeft bovendien een kelder en een tussenverdieping, waar je bijvoorbeeld rustig kunt zitten lezen, ook al met uitzicht op het bos.

Op de verdieping zijn er twee slaapkamers: een met een- en een tweepersoonsbed en smart-tv, en een met twee eenpersoonsbedden. Voorts een badkamer met douche en een afzonderlijk toilet.

Ontbijtservice

En dat is nog lang niet alles. “We bieden hier ook een ontbijtservice aan”, zegt Els. “Een duurzaam ontbijt, met heel wat producten van de korte keten en heel wat huisgemaakte producten. Zo is er zelfgemaakte yoghurt, granola, appelsap van eigen boomgaard, honing van eigen bijtjes, notenolie van eigen notenboom, zelfgemaakte confituur. De rest komt van bij de lokale landbouwbedrijven, en het brood is altijd ovenvers. Wij brengen het ontbijt aan huis. Het enige wat de huurders moeten doen, is opstaan en de voetjes onder tafel steken.”

Uitstapjes

Ook de ligging van het huis is een troef.

“Het vakantiehuis ligt niet alleen rustig, maar ook op amper een paar meter van het centrum van Merkem. Van daaruit is het ideaal om een wandel- of fietstocht te starten. Diksmuide is niet zo heel veraf, met de IJzertoren, het Museum aan de IJzer, waterpret, de Dodengang, een mooie markt. Ook Ieper is vlakbij, met het museum Flanders Fields en andere architecturale bezienswaardigheden. Nieuwpoort – en dus meteen ook de Noordzee – is niet ver, en ook daguitstapjes naar de West-Vlaamse ‘bergen’ en het nabijgelegen Frankrijk behoren tot de mogelijkheden. En voor wie het plezier liever wat dichter bij huis zoekt: op een paar honderd meter is er een restaurant, een bistro, de opstapplaats voor De Boot…” (Annie Callewaert)

Meer info op www.kerkdreef8.be, meteen ook het adres van het vakantiehuis.