Waterpret op vijver Ter Borcht in Meulebeke tijdens Dobbero

De editie Dobbero, georganiseerd door Toerisme Leiestreek op zaterdag 9 september, mag in Meulebeke een succes genoemd worden. Na Menen was de vijver van Ter Borcht aan de beurt. Dit seizoen zet Toerisme Leiestreek heel duidelijk in op het beleven van waterpret. Dobbero of het lekker drijven of peddelen in een tank is hier een onderdeel van.

Oole Ryckoort van evenementenbureau Festor: “Hier hebben we 45 tobben van doen om aan de vraag te voldoen. De 800 beschikbare plaatsen waren in een mum van tijd de deur uit.” ’s Namiddags was het zoeken naar een plaatsje in de schaduw van het Kapellebos.

Toch was het voor iedereen genieten: luisteren naar poëzie, dansen in de tobbe of peddelen naar de drijvende bar. (LB)