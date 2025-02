Vzw Kidskampen breidt uit met een themakamp in Marke

Sinds 2017 biedt vzw Kidskampen kinderen een onvergetelijke vakantie-ervaring. Voor het eerst voegt de organisatie Kortrijk aan het aanbod toe. In de zomervakantie kunnen kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar zich volledig onderdompelen in het themakamp Marco Polo, van 22 tot 25 juli.

“We hebben Kortrijk altijd als een logische volgende stap gezien,” zegt Nathan Blondé, voorzitter van vzw Kidskampen. “Jaar na jaar zien we de enorme vraag naar kwalitatieve vakantiekampen groeien. Ouders zoeken een plek waar hun kinderen niet alleen spelen, maar ook écht iets beleven. Kortrijk mocht daarbij niet achterblijven – het was tijd om ook hier onze unieke kampbeleving aan te bieden.”

Totaalbeleving

Bij Kidskampen draait alles om beleving. “Elk themakamp wordt zorgvuldig uitgewerkt met een sterk verhaal, uitdagende opdrachten en creatieve activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van kinderen. Of het nu gaat om raadsels oplossen, een eigen circusact bedenken of een fantasierijk probleem oplossen – de kinderen worden van begin tot eind meegezogen in het avontuur”, legt Nathan uit.

Deze zomervakantie koos de organisatie voor Kortrijk ‘Marco Polo’, het unieke themakamp vol ontdekkingen. “De kinderen maken kennis met Marco Polo, de ontdekkingsreiziger die via zijn teleporteermachine van land naar land kan reizen. Maar na al dat reizen wil hij heel graag terug naar huis. Helaas is zijn machine stuk, waardoor hij nooit weet in welk land we zullen belanden. Samen met de kinderen ontdekken we elke dag een nieuw land met nieuwe gewoonten en proberen we ondertussen de teleporteermachine van Marco Polo te herstellen.”

Uitgewerkt in leeftijdsgroepen

De kampen zijn zorgvuldig uitgewerkt in leeftijdsgroepen: 2,5-4 jaar, 5-6 jaar, 7-9 jaar en 10-12 jaar. “Op vraag kunnen broertjes en zusjes echter ook samen worden ingedeeld. Wat ons bijzonder maakt, is dat we werken in kleine groepen van maximaal 12 kinderen. Na een druk schooljaar bieden we op deze manier rust en persoonlijke aandacht, iets wat veel kinderen en ouders als een verademing ervaren”, aldus Nathan.