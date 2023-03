Vier West-Vlaamse locaties in de running voor Campercontact Awards 2023

De genomineerden voor de Campercontact Awards 2023 zijn bekend. In de categorie ‘campings’ maakt Hoeve ’t Hof Bellewaerde in Ieper kans om in de prijzen te vallen. In de categorie ‘camperplaatsen’ dingen De Bonterie in de Diksmuidse deelgemeente Keiem, ’t Meikensbos in Dentergem en Ovenbuur in Tielt mee naar de titel van Beste Camperplaats in België.

De genomineerde camperlocaties worden bepaald aan de hand van de hoogste gemiddelde beoordelingen door bezoekers in het jaar ervoor op het internationale platform Campercontact. Nu is het aan bezoekers en sympathisanten om te stemmen op hun favoriete locatie. De wedstrijd wordt georganiseerd in zes landen. Stemmen kan nog tot 17 april via deze link.