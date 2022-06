Vanaf vandaag in elke kustgemeente één bemande redderspost

Verschillende reddersposten zijn vanaf vandaag tot en met begin september elke dag vanaf 10.30 tot 18.30 uur bemand zijn door redders. “In elke kustgemeente kan je nu op minstens één plaats onder toezicht in het water ravotten”, zegt An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen.

Het water is met 15 graden nog aan de frisse kant, maar dat is ideaal om af te koelen bij het warme weer het komende weekend. Wij zetten op een rij, waar je in bewaakte zones aan de kust kunt gaan zwemmen:

Bij de start van de zomervakantie op 1 juli gaan ook de overige reddersposten open tot en met 31 augustus.