Valentine lanceert crowdfunding voor kwetsbare kinderen: “Ik wil nog 7.000 euro inzamelen”

Valentine Raes (32) wil in de toekomst graag een vrijwilligerskamp voor kinderen met een kwetsbare achtergrond op poten zetten. Daarom lanceert de Bissegemse nu een crowdfunding om geld in te zamelen. “Het kamp met vzw Vergeet de Kinderen Niet uit Dendermonde was een geoliede machine. Ik wilde hetzelfde voor kinderen uit onze streek.”

Valentine trok twee keer als vrijwilliger op kamp met vzw Vergeet de Kinderen Niet uit Dendermonde. “Daar waren kinderen mee uit Brussel en Dendermonde.”

“Dat was een geoliede machine en ik wou hetzelfde voor kinderen uit onze streek. Ik zou dit graag organiseren samen met familie en vrienden rondom mij”, aldus Valentine die osteopaat is. Haar man Jasper Velghe is kinesitherapeut. Ze werden samen zelfstandig in de groepspraktijk Velghe-Raes in Bissegem. Het koppel heeft met Julien een zoontje van ruim een jaar.

“Ik overlegde met mijn man en we richtten in december de vzw Samen Kind Zijn op.” Valentine ging spreken met brugfiguren om te weten welke kinderen er konden in aanmerking komen. “Vorige maand organiseerden we een dag om kennis te maken met de kinderen en hun ouders. Het is immers niet zo vanzelfsprekend om je kind voor drie overnachtingen ergens mee naartoe te sturen met mensen die je niet kent.”

We willen kinderen vier dagen geven waarin ze volop ‘kind’ kunnen zijn

Familie

Valentine sprak familieleden aan die op vrijwillige basis meegaan om activiteiten te voorzien en om te koken. “Familie ken je door en door en we zijn allemaal op elkaar afgestemd. We zijn met 10 vrijwilligers en er zullen 30 kinderen tussen 6 en 12 jaar meegaan op het einde van juli. We vinden het zalig om iets te kunnen doen voor de kinderen en samen iets te bereiken voor een goed doel. Ook voor Julien zouden we zo’n jaarlijks kamp goed vinden. Zo leert hij dat niet alles vanzelfsprekend is en dat niet elk kindje het gemakkelijk heeft.”

Valentine kon al rekenen op steun van serviceclubs zoals Zonta Kortrijk, Lions Club Mercurius, De Ronde Tafel Moeskroen en Rotary Kortrijk Groeninghe.

“Ik diende ook een project in voor financiële steun van de Koning Boudewijnstichting. Mijn project wordt er niet gesteund, maar ik kon door het indienen van mijn project wel via het platform van Een Hart voor West-Vlaanderen een crowdfunding starten. Ik wil nog 7.000 euro inzamelen.” Vanaf 40 euro krijgen de schenkers een fiscaal attest. Valentine zamelt ook spullen in zoals fietsjes en steps en zoekt een bedrijf dat kan sponsoren met leuke rugzakjes en bedrijven die activiteiten gratis of aan een verminderd tarief kunnen aanbieden. “We willen de kinderen vier dagen geven waar ze op en top kind kunnen zijn, gezond eten en activiteiten doen waartoe ze anders nooit de kans krijgen”, besluit Valentine. (ED)

De crowdfunding vind je hier: https://streekfondswestvlaanderen.koalect.com/nl-NL/project/zomerkamp-vzw-samen-kind-zijn?tab=overview.