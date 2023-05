Vakantievilla voor tot 32 mensen: Luxueus Maison Violon heeft binnenzwembad, speelkelder en volop ruimte

Veel vakantiewoningen voor grote groepen zijn er niet, maar met Maison Violon is de kust er nu een rijker. Deze voormalige boerderij is volledig heropgebouwd en luxueus afgewerkt, met onder meer een binnenzwembad, een speelkelder, afgescheiden slaapvertrekken, een leefruimte met bar, en een keuken met koelcel. “Alle ervaringen die wij elders opdeden, hebben we meegebracht naar hier”, zegt gastvrouw Bieke Cordy.

Christoph De Rese (41) en Bieke Cordy (40) uit Ramskapelle runnen samen een transportbedrijf, een boerderij met vleesvee, én een huishouden met drie kinderen. Toch kriebelde het bij Bieke om nog een extra project op te starten. De verhuring van Maison Violon noemt zij immers zelf ‘een hobby’.

Hoeve heropgebouwd

“Toen mijn moeder vijftig jaar werd, trokken we met onze familie op weekend. Dat hebben we uiteindelijk vijftien jaar lang gedaan, met een groep van zestien volwassenen en opgroeiende kinderen. Zo heb ik heel wat inspiratie opgedaan en wist ik wat ik wel of niet wilde, mocht ik ooit zelf een vakantiewoning uitbaten”, vertelt Bieke.

“Vijf jaar geleden kwam de hoeve naast die van ons te koop te staan, wat voor ons de ideale gelegenheid was om die droom waar te maken. De boerderij was toen redelijk vervallen, na een jarenlange leegstand, dus hebben we die op dezelfde plaats en volgens dezelfde afmetingen helemaal laten heropbouwen”, zegt Bieke, terwijl ze er enkele oude foto’s bij haalt.

Voor elke gast is er een stoel voorzien in de leefruimte. (Foto WVH)

5.500 m³ kelder

Bij dat speurwerk kwam ze te weten dat het gebouw in 1770 al te boek stond als Maison Violon, verwijzend naar de cabarets die hier wel eens plaatsvonden. Enkele eeuwen later keert die amusementsfunctie nu dus terug.

“De leef- en slaapgedeeltes zijn volledig van elkaar gescheiden, in de twee zijbeuken, met de ruime binnenkoer ertussenin”, vertelt Bieke terwijl ze een rondleiding geeft. “Het gebouw is trouwens volledig onderkelderd, goed voor een volume van 5.500 m³. In die kelders brachten we alle technieken onder, en het middelste gedeelte richtten we in als speelkelder voor de kinderen. Ongeacht het weer kunnen zij zich hier ook volop uitleven in het binnenzwembad, of op het klauterparcours en de trampolines. Slapen doen zij dan weer boven en naast elkaar, in de speelse boxen in de slaapzaal boven.”

Daarnaast zijn er zeven familiekamers voor vier mensen, telkens voorzien van een badkamer. “Ik werkte vroeger als opvoedster met mensen met een handicap, dus vond ik het belangrijk dat ook mindervaliden bij ons terechtkunnen. Daarom is een van de kamers op de benedenverdieping volgens hun behoeften aangepast. Op die manier onderscheiden we ons ook van andere vakantiewoningen”, klinkt het.

Bij regenweer kunnen de kinderen zich uitleven in de speelkelder. (Foto WVH)

Aan huis geleverd

De villa is volledig ingericht met oog voor luxe en comfort, zodat de gasten hier maximaal tijd met elkaar kunnen doorbrengen. “Zo is er, naast de leefruimte met bar, ook een gezellige zithoek met een gigantische zetel, een ruime keuken met een koelcel en een industriële vaatwasmachine, en is er rondom het gebouw genoeg parkeerplaats”, zegt Bieke.

“We gingen zelfs samenwerkingen aan met de plaatselijke bakker en brouwer, die hun producten hier aan huis willen leveren. Voorts geef ik als gastvrouw natuurlijk graag tips over wat er in de streek te beleven valt, en prikkel ik de logés graag op voorhand met foto’s of verwijzingen naar de spreuken in de slaapkamers. Die aanpak werd alvast gewaardeerd door onze eerste gasten.”

In de zithoek staat een gigantische zetel. (Foto WVH)

In de vakantiewoning kunnen maximaal 32 mensen overnachten, voor een weekend, midweek of volledige week. Voor drie nachten betaal je 4.200 euro, alles inbegrepen. “Dat is een vaste prijs; we mengen geen aparte groepen. We mikken overigens niet alleen op vriendenbendes en families, maar ook bedrijven kunnen bij ons terecht voor een seminarie of teambuilding met overnachting. Informeer gerust naar de mogelijkheden. We staan open voor alle vragen of voorstellen!”, aldus nog Bieke.

Je vindt Maison Violon in de Diksmuidseweg 3 in Ramskapelle. Meer info is te vinden op de website: www.maisonviolon.be. (Wouter Verheecke)