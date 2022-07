Toerisme Heuvelland pakt uit met grensoverschrijdende fietszoektocht

Zomertijd is fietstijd en zeker in Heuvelland. Opdat de fietsers zich nog beter en veiliger zouden voelen, werden in de aanloop naar deze zomervakantie fietsmarkeringen aangebracht op de landelijke wegen van de gemeente. Dit moet ondermeer aanzetten om ook deze zomer deel te nemen aan de grensoverschrijdende fietszoektocht.

Deze grensoverschrijdende fietszoektocht wordt door Toerisme Heuvelland aangeboden samen met Coeur de Flandre, de Franse toeristische partner. “Er is een lus van 33,2 kilometer en één van 41,6 kilometer op het fietsknooppunten netwerk. Het deelnameformulier toont – per lus – 16 foto’s van objecten of tekeningen waarlangs je voorbij fietst. De opdracht is om die in de juiste volgorde van het voorbijrijden te plaatsen”, legt schepen van Toerisme Bart Vanacker uit. “Als extraatje dit jaar zetten we de bezienswaardigheden langs het parcours in de kijker. Ook kindvriendelijke plekken worden vermeld. Voor een bezoekje aan sommige sites dient men wel vooraf te reserveren. Hou hier rekening mee bij het plannen van de fietstocht.”

Onbekende plekjes

Met dit aanbod zetten Toerisme Heuvelland en Coeur de Flandre volop in op de promotie van het recreatieve fietsen in eigen streek. “Onbekende plekjes over de grens worden extra in de kijker gezet, zoals de Ferme des orgues, Parc du Chateau en le Musée de la radio. Kortom we fietsen zo ook om wat bij te leren.”

De gratis deelnameformulieren zijn te bekomen bij de diensten van Toerisme van Kemmel, Cassel, Hazebrouck en Belle. De fietstzoektocht loopt tot en met 1 oktober 2022. Een verblijfsarrangement, een overnachting in een B&B, een dagarrangement en restocheques zijn de te winnen prijzen