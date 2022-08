To Walk Again met Beachfun on Wheels te gast in Nieuwpoort en Lombardsijde

De vzw To Walk Again organiseert elke zomer een tiental vakantiekampen voor 120 kinderen en jongeren met een fysieke beperking. Een week lang kunnen ze even alle zorgen achter zich laten en kunnen ze volop genieten van verrassende activiteiten zoals racen met aangepaste sportwagens, snorkelen tussen vissen, kiten, een hoogteparcours en lazer schieten.

De 11 jongeren en hun 6 begeleiders logeren van 14 tot 19 augustus in de Zeekameel in Lombardsijde. Tijdens ‘Beachfun on Wheels’ kunnen de kinderen van 10 tot 16 jaar zich helemaal uitleven en hun grenzen verleggen. Voor de meesten onder hen is op vakantie gaan niet evident, maar toch is het niet onmogelijk. “We willen onze deelnemers laten ervaren dat zij ondanks hun beperking nog veel meer kunnen dan ze denken. Ook zelfredzaamheid vinden wij tijdens een kampweek zeer belangrijk. Het kan gaan om kleine dingen. Als wij bijvoorbeeld een kind een trucje kunnen aanleren om zelfstandiger te staan in het leven, dan worden wij daar zelf heel gelukkig van”, zegt Sofie Wahlen, Coördinator Sport & Bewegen To Walk Again.

Fietsen door alle Belgische gemeenten

Deze buitengewone vakantiekampen laten fietsfanaat Dirk Vandervelden niet onberoerd. Om To Walk Again te helpen om de meerkost voor deze kampen te financieren, zette hij prompt een sponsoractie op poten. Op 581 dagen tijd zal hij doorheen alle 581 Belgische gemeenten fietsen. Daarmee hoopt hij minstens 5.810 euro in te zamelen. “Het is fantastisch dat dergelijke initiatieven bestaan”, legt Dirk uit. “Zelf heb ik het geluk me te kunnen voortbewegen zoals ik dat zelf wil. Kunnen fietsen waar en wanneer ik dat wil, is voor mij een evidentie. Ik besef echter dat niet iedereen datzelfde geluk heeft. Daarom wil ik graag mijn steentje bijdragen om 120 kinderen en jongeren met een beperking een onvergetelijke week vakantie te bezorgen.”

Aangepaste materialen en begeleiding

Dat de nood aan dergelijke fondsenwervende initiatieven groot is, bevestigt Thomas Caers, directeur van To Walk Again: “Het is onze ambitie om zoveel mogelijk kinderen en jongeren tussen de 5 en de 30 jaar met een fysieke beperking op kamp te laten gaan. De aangepaste materialen en extra begeleiding die we voor deze kampen voorzien, kosten ons jaarlijks om en bij de 50.000 euro. Die kost rekenen we niet door aan de deelnemers. We willen hen een laagdrempelige prijs aanbieden, die vergelijkbaar is met die voor valide kinderen en jongeren. De komende jaren willen we ons aanbod ook nog verder uitbreiden, maar daarvoor hebben we eerst nog veel extra fondsen nodig. Acties als die van Dirk zijn daarom heel erg welkom.”

Je kan de fietsactie van Dirk Vandervelden steunen en volgen via de pagina tinyurl.com/alle581. Je vindt er de link naar de sociale mediakanalen waarop hij foto’s en weetjes van de mooiste plekken in het land deelt. Je kan op deze actiepagina ook een gift doen ten voordele van de vakantiekampen van To Walk Again. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Meer info over de vakantiekampen vind je op www.towalkagain.be/kampen