Surfers Paradise lanceert nieuwe watersport: de Jetsurf

De zomer lijkt nog veraf, maar toch is men bij Surfers Paradise in Knokke volop bezig met het uitproberen van nieuw materiaal en nieuwe watersporten. Het nieuwste speeltje voor de watersporters wordt deze zomer de Jetsurf!

Een Jetsurf is een e-surfboard, elektrisch aangedreven, die bestaat uit een uit de kluiten gewassen surfboard waarin naast een batterij de nodige technieken zijn ingebouwd om zich vervolgens via de reeds gekende Jet technologie vooruit te bewegen op het water. Onderaan het board wordt water opgezogen, dat achteraan op een krachtige manier weer uit gestuwd wordt. De bestuurder staat op het jetboard en stuurt deze door het gewicht te verplaatsen in de juiste richting. De snelheid van de elektrische surfplank wordt via een draadloze afstandsbediening in de hand aangestuurd, waarmee volledig controle verzekerd is. Via de enkel zit er een magneetslot op de motor, die dus onmiddellijk uitvalt bij een valpartij.

De nieuwe Jetboards zijn van Zweedse makelij. Uiteraard vraagt het gebruik ervan enige behendigheid. Er kunnen snelheden bereikt worden tot 60km/u en er bestaan modellen zowel voor beginners als gevorderden. Hoe kleiner het board, hoe korter de bochten terwijl er bij enige golfslag ook sprongen kunnen gemaakt worden. Via een app wordt het toestel verbonden met je smartphone en kan je de standen “easy”, “medium” en “pro” selecteren vooraleer je van wal steekt. Op die manier wordt er bij Surfers Paradise ingespeeld op de nieuwste trend nadat de voorbije jaren ook al het e-foilen werd geïntroduceerd en er vorig jaar een Fliteschool opgericht werd.