Streetfoodresto Xoni brengt 1.000 ballonnen aan voor goed doel op Tieltse Europafeesten

Streetfoodrestaurant Xoni komt met een opmerkelijke actie tijdens de Europafeesten op 7, 8 en 9 juli. Zaakvoerders Egzon en Dorentina hopen tijdens de braderie 1.000 ballonnen aan te brengen en zo het goede doel te steunen.

In elke ballon zit een kortingsbon die je kan gebruiken bij Xoni, maar in één van de ballonnen zal ook een gouden ticket verstopt zitten. Wie dat gouden ticket vindt, wint een ballonvaart voor twee. De ballonnen zullen verkocht worden aan het standje van Xoni tijdens de Feesten voor 2 euro. En dat geld gaat integraal naar een lokaal goed doel.

“De actie is een beetje onze manier om iets terug te doen voor de mensen van Tielt”, legt Egzon uit. “Zelf zijn we hier met Xoni warm ontvangen en we hebben sinds de opening in maart toch een mooie start gekend. Daar zijn we dankbaar voor en daarom willen we graag de opbrengst van de actie schenken aan een initiatief dat warme maaltijden bezorgt aan gezinnen die het wat minder breed hebben.” (Sam Vanacker)