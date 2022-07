“Spring niet zomaar het water in”: politie waarschuwt voor zwemmen in open water

Met pieken tot 35 graden op zondag en maandag swingen de temperaturen de komende dagen de pan uit. Wie dan verkoeling zoekt in open water, is gewaarschuwd. Diverse politiezones krikken het toezicht op.

Vanaf de tweede helft van het weekend kan het tropisch warm worden. Zoals elke zomer zoeken zwemmers dan verkoeling in open water, zoals visputten, vijvers, kanalen en rivieren. Iets wat strikt genomen niet mag, tenzij de toezichthoudende overheid – meestal het lokaal bestuur of de provincie – dat expliciet toelaat. En dus wordt de problematiek de komende dagen ook een aandachtspunt voor de patrouilles van de lokale politie.

“Bij ons springen er elk jaar wel mensen in de reitjes wat, behalve in de openluchtzwemzone aan de Coupure, strikt verboden is”, zegt Christian Scheltens van de Brugse politie. “Gelukkig valt het altijd wel iemand op als dat gebeurt, zodat we meestal snel verwittigd worden. Meteen boetes uitdelen, gaan we niet. Wel gaan we mensen sensibiliseren over de gevaren van het zwemmen in open water”, klinkt het.

Gevaarlijk

Eenzelfde geluid is te horen bij de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). “Er zijn een paar hotspots, zoals het kanaal Kortrijk/Bossuyt, de Leie en de vijvers van de Kulak en de Lange Munte. Daar gaan we extra aandacht aan schenken, maar verbaliseren gaan we niet meteen doen”, klinkt het daar. “Het blijft toch gevaarlijk”, zegt woordvoerder Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper. “Zeker nu de IJzer zo laag staat, zou ik toch niet aanraden om van bruggen in het water te springen. Onze ploegen krijgen de hotspots dagelijks mee in de briefing. We houden de komende dagen zeker een extra oogje in het zeil”, zegt hij.

Stroming

In politiezone Polder (Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark) hebben ze van het zwemmen in open water een aandachtspunt gemaakt. “Wij hebben toch een aantal plaatsen waar dat elk jaar gebeurt”, zegt korpschef Johan Geeraert. “Ik denk dan aan de Krekemeersen en het Motepark in Koekelare, de visputten in Houthulst, de putten van Nieuwkapelle en natuurlijk de IJzer zelf. De kwaliteit van het water is niet optimaal en mensen zijn zich niet bewust van het gevaar. Er is een groot verschil in temperatuur tussen het wateroppervlak en het dieptewater en dan is er ook nog de stroming. Ik raad het iedereen af en onze ploegen gaan er extra op controleren”, waarschuwt hij.