Sportkriebels zet straks opnieuw zomervakantie in

Sportdienst Brugge en Igos (Intergemeentelijk overleg Sport) pakken op donderdag 6 juli opnieuw uit met Sportkriebels. De achtste editie van dit sportief evenement vindt van 9.30 tot 15.30 uur plaats in domein De Koude Keuken. Een 1.000-tal jongeren van 8 tot 16 jaar kunnen er onder begeleiding van ervaren monitoren kennismaken met meer dan 40 sporten. Nieuw dit jaar zijn hippe sporten zoals parkour, freerunning en darts. Blikvangers zijn ook zwemmen en suppen in en op de vijver. Skaten en basket 3×3 waren vorig jaar nieuw en blijven ongetwijfeld ook dit jaar populair. Daarnaast zijn er de vaste waarden met onder meer paardrijden, mountainbiken, lasershooten, pannavoetbal, boogschieten, tennis, ropeskipping, deathride en klimmuur. “Met Sportkriebels zetten we traditioneel de zomervakantie in. Het is hét sportieve vakantie-evenement voor jongeren van 8 tot 16 jaar. Ze kunnen ontdekken wat ze graag doen en zich na de vakantie, bij de start van het sportseizoen, inschrijven in een van onze sportclubs”, aldus schepen van Sport Franky Demon. Deelnemers kunnen individueel of in groep inschrijven. Vooraf inschrijven kan tot donderdag 30 juni. Ter plaatse inschrijven kan vanaf 9.15 uur aan het onthaal in de Prange Weidedreef. Deelnemen kost 7 euro bij voorinschrijving en 10 euro bij inschrijving ter plaatse. (CGRA)

www.brugge.be/sportkriebels