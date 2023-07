Sharon Deleu dompelt Meens Brouwerspark onder in eerste editie “De Verdoken Feesten”

Is Menen weldra een zomerfestival rijker? Als het van Sharon Deleu (38) afhangt alvast wel. Op zaterdag 12 augustus tovert ze het Brouwerspark om tot één groot buurtfeest en laat daarvoor geen steen ongemoeid. “De Verdoken Feesten? Dat is muziek, spel en sfeer voor zowel jong als oud!”

Foodtrucks, podia waarop muzikanten en artiesten het beste van zichzelf geven en zelfs een heus kubb- en petanquetoernooi. Dat De Verdoken Feesten heel wat te bieden zullen hebben, staat ondertussen als een paal boven water. Drijvende kracht achter dit nieuwe festival: Sharon Deleu. De waardin van café De Verdoken Hoek, een iconische plaats in de grensstad, is geen nieuwkomer wanneer we spreken over het organiseren van events.

Toch wordt dit ook voor haar een volledig nieuwe ervaring. “We vormen de thuisbasis van verschillende clubs, zoals ook een petanqueclub”, lacht ze. “Met de regelmaat van de klok kreeg ik de vraag waarom ik niet iets probeerde op poten te zetten in het Brouwerspark. Het café ligt er pal naast en de mensen hebben eigenlijk gelijk. Het is en blijft een prachtige, groene plek in Menen en dat biedt heel wat potentieel.”

Buurtfeest en festival

Een jaar geleden begon ze met het uitwerken van een eerste concept, dat ondertussen erg concreet is geworden. “Op zaterdag 12 augustus wordt het Brouwerspark de meest bruisende plek van Menen”, klinkt het. “We wilden iets organiseren waarbij we ons niet louter beperkten tot één bepaald iets. In de voormiddag beginnen we met een aperitiefconcert van Marino Punk, in de namiddag zijn er dan optredens van een countryzanger met bijhorende cowboydansen en er is in de late namiddag zelfs een saxofonist die de mensen komt entertainen. In de avond maken de artiesten van Miss Zarina hun opwachting.”

“De bekende travestie gaf hier in het verleden al een optreden en dat was toen een waanzinnig succes. Daarnaast kunnen verschillende teams het de volledige dag tegen elkaar opnemen in een petanque- en kubbtoernooi. Daarvoor kunnen teams trouwens nog steeds inschrijven. De aanwezigen zullen ook geen honger moeten leiden want verschillende foodtrucks zullen heel wat lekkers aanbieden, zodat de magen goed worden gevuld.”

“De allerkleinsten zullen ook niet worden vergeten want er zal grime zijn en nog enkele andere activiteiten zoals springkastelen. Je kunt De Verdoken Feesten dan eigenlijk ook het best van al vergelijken met een kruisbestuiving van een buurtfeest en een festival.”

1000 streefdoel

Het is een nieuw gegeven in Menen en dus is het afwachten of het al dan niet zal aanslaan. Toch kijkt Sharon vol goede moed vooruit. “We hopen om tussen de 500 en 1000 mensen te mogen verwelkomen, dat zou al een erg knap cijfer zijn. Het zou ons in ieder geval van meer dan voldoende motivatie voorzien om het volgend jaar opnieuw te gaan herhalen.”

Toegang tot het festival is gratis. Meer informatie is terug te vinden op de facebookpagina van “De Verdoken Feesten”.