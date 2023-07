Schietkraamtornooi, levend tafelvoetbal en Smulmarkt tijdens kermis in Pollinkhove: “Gratis tripel voor elke inwoner”

Komend weekend is het opnieuw kermis in Pollinkhove. Zondag vindt een schietkraamtornooi plaats en op donderdag 20 juli wordt er levend tafelvoetbal gespeeld op het dorpsplein. De Smulmarkt op maandag 24 juli sluit traditiegetrouw de kermisfestiviteiten af.

Liefhebbers van het oude volksspel boltra kunnen al op vrijdag 14 juli vanaf 18 uur en op zaterdag 15 juli doorlopend in zomerbar De Voart terecht. Maar de eigenlijke kermis start op zondag 16 juli. Dan nodigt de feestcommissie alle inwoners uit voor een gratis Sint-Bernardus Tripel nabij ontmoetingscentrum d’Oude Brouwerij. Daarna kan iedereen aanschuiven voor de barbecue van KLJ Pollinkhove in de hangaar van Voeders Nollet. Vanaf 18 uur nemen de scherpschutters van Pollinkkhove het tegen elkaar op in een schietkraamtornooi.

Op dinsdag 18 juli is het feesten geblazen op de wijk Fintele. In De Hooipiete kan je vanaf 17 uur terecht voor een tapasavond met muziek van Aurelio XL. Bij ‘De Witten’ zijn er mooie prijzen te winnen met een pingpongbalbingo en om 19 uur is er een optreden van Diskobazaar De Noenkels. De Lisdodde serveert vanaf 18.30 uur ‘zwientje aan ‘t spit’ met muziek van discobar Vermant.

Levend tafelvoetbal

Normaal vindt tijdens de kermisweek ook een kermisvoetbaltornooi plaats op het voetbalplein in Reninge. Maar door de aanleg van het kunstgrasveld, kan dit niet doorgaan. Als alternatief organiseert de feestcommissie levend tafelvoetbal op het dorpsplein, met lekkere braadworsten voor de toeschouwers. In ‘t Mozarthuys vindt op 21 juli vanaf 19 uur een kaarting plaats met streekbieren en tapas. In Zomerbar De Voart is er op zaterdag 22 juli om 20 uur een optreden van de coverband Gravity.

Eetfestijn

De Smulmarkt sluit op maandag 24 juli de festiviteiten af. Dan wordt de Pollinkhovestraat vanaf 18 uur omgetoverd tot een groot festijn voor lekkerbekken met tientallen drank- en eetstandjes. Voor de kinderen is er ook animatie voorzien met onder meer clowns, een springkasteel en een ballonplooier. Tijdens de Smulmarkt zijn tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht. De feestcommissie raadt de bezoekers aan om zoveel mogelijk met de fiets naar de Smulmarkt te komen. Er worden speciaal daarvoor twee fietsparkings ingericht. Wie niet in Pollinkhove hoeft te zijn, mijdt die dag best het dorp.

Tijdens de Smulmarkt baten verschillende verenigingen een eet- of drankstandje uit om de kas te spijzen. Zo verkocht de oudervereniging van Pollinkhove vorig jaar pitta.

Meer info en alle activiteiten: www.lo-reninge.be/activiteiten