Ruben en Greet baten Gasthof Fernsicht uit in Oostenrijk: “Van de drukke stad naar de rustige bergen”

Ruben Baekelandt en Greet Nelissen ruilden de drukte van Vlaanderen voor de rust van de Oostenrijkse bergen. Ze zijn intussen 16 jaar uitbaters van Gasthof-Pension Fernsicht in Himmelberg in het kanton Karinthië, vlakbij de Italiaanse en Sloveense grens.

Gasthof-Pension Fernsicht bevindt zich op 1.200 meter hoogte in Himmelberg. De uitbaters van dit gezellige gastenverblijf, waar ondergetekende destijds zijn 16de verjaardag vierde, zijn Ruben Baekelandt (46) en Greet Nelissen (45). Ruben is afkomstig uit Kuurne. Hij is de zoon van Philippe Baekelandt en Mieke Quartier. Greet groeide op in Ieper en is de dochter van Guy Nelissen en Kristien Beyens. Ze liep er school en was ook aangesloten bij de Scouts. “Ruben en ik leerden elkaar kennen tijdens onze studententijd in Gent, waar we politieke en sociale wetenschappen studeerden aan de universiteit. Na onze studies bleven we er plakken. Ik ging onder meer bij Polé Polé aan de slag en Ruben was werkzaam als havenbediende. Maar na enkele jaren begonnen we ons toch af te vragen of we voor de rest van ons leven in het drukke Vlaanderen zouden willen wonen. Ruben kende hier de streek al. Hij ging vanaf zijn drie jaar met zijn familie skiën in Bad Kleinkirchheim, dankzij een grootoom.”

“De naam verwijst naar het prachtige uitzicht dat je hier hebt”

Op 25 kilometer van Bad Kleinkirchheim ligt Himmelberg, waar Ruben en Greet sinds de kerstperiode van 2006 de eigenaars zijn van Gasthof Fernsicht. “Het gebouw werd in de jaren zestig opgetrokken en in de jaren tachtig kwam er een bijgebouw. Voorheen was hier een restaurant en gasthof gevestigd. Ik weet nog dat we rond de periode van Sinterklaas de sleutel kregen en er dan introkken toen er nog geen verwarming was. Na wat renovatiewerken openden we voor het eerst rond Pasen 2007 voor de vrienden en officieel voor het grote publiek tegen de zomer. Fernsicht is Duits voor verzicht en is een verwijzing naar het prachtige uitzicht dat je hier hebt.”

Gasthof Fernsicht ligt op meer dan 1.000 meter hoogte. © gf

Himmelberg bevindt zich in het kanton Karinthië, het meest zuidelijke deel van Oostenrijk. “We zitten niet ver van de grens met Slovenië en Italië. Je staat rap in steden als Ljubljana en Trieste. Het is een vlotte verbinding, zowel met de auto als het vliegtuig. Zo kan je bijvoorbeeld het vliegtuig nemen tot in Ljubljana en daar dan gebruik maken van een huurauto. Met de auto is het ongeveer 1.200 kilometer. We liggen hier omgeven door de bergen in alle rust. De dichtste grotere stad in Oostenrijk is Villach.”

Himmelberg is het ganse jaar door een aangename plek voor sportievelingen. “Het is veel meer dan enkel een wintersportparadijs. Ook wandelaars kunnen zich hier steeds uitleven: ain’t no mountain high enough. Vlakbij bevinden zich onder meer de Gerlitzen en Turracher Höhe, allebei rond de 2.000 meter hoogte.”

Twee dochters

Greet en Ruben werden in de loop der jaren de trotse ouders van twee dochters. “Odile en Piena zijn allebei geboren op 17 maart, maar met twee jaar verschil. Odile is er 13 geworden en Piena mocht elf kaarsjes uitblazen. Net als wij zijn onze kinderen tweetalig Duits en Nederlands. Het Duits hier in Oostenrijk verschilt wel een beetje, het is als het ware een dialect. Thuis spreken we Nederlands. Ze lopen hier school en de grote vakantie begint later, maar duurt ook wat langer. Aan het begin van de zomer is er jaarlijks het Sonnenwendfeuer, maar dit jaar waren we er niet bij omdat we naar de Belgian Cats gingen kijken op het EK basketbal in Ljubljana. Als afsluiter van de zomer is er een harleytreffen aan de Faaker See van 5 tot 10 september.”

Gasthof Fernsicht telt zes kamers. “In totaal beschikken we over 13 bedden. Er is bed, ontbijt en avondmaal. Tijdens het avondmaal komt de wereldkeuken aan bod. Hier in Oostenrijk is er een vleescultuur. Er zijn invloeden van alle omliggende landen. Enkele aanraders zijn de Sachertorte en de Karintische Kasnudel, een soort ravioli gevuld met karnemelk en aardappel overgoten met botersaus en munt, of met tomaat en mozzarella, of met forel of met spek. De gasten zijn voor 95 procent Belgen. Er is veel mond-tot-mondreclame. De zomermaanden zitten zoals elk jaar steeds goed vol. Ruben en ik hebben elk onze eigen taken, hij helpt mee de daguitstappen plannen en zorgt voor het entertainment. Ik ontferm me vooral over het avondmaal en de pluk- en moestuin. In de zomer kan je gebruik maken van een zwembadje en verder is er een sauna, deathride, slackline en pingpongtafel. We hebben ook fietsen en uitrustingen voor via ferrata ter beschikking.”

IronMan Klagenfurt

Ruben en Greet proberen ook enkele keren per jaar terug te keren naar West-Vlaanderen. “Onze band met West-Vlaanderen blijft aanwezig. Er is een soort wisselwerking ontstaan waarbij we beurtelings hier en in Ieper of Kuurne afspreken. Met de verjaardag van de dochters komen de families naar hier en op het einde van de zomer en tijdens de herfstvakantie gaan we op en af naar België. Onlangs kwam mijn familie hier op bezoek toen mijn broer Bart deelnam aan de IronMan in het nabijgelegen Klagenfurt. Als we elders op vakantie gaan, kiezen we voor de Italiaanse, Sloveense of Kroatische kust.”