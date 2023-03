Q-label voor Middelkerkse infopunten toerisme

In de twee infopunten toerisme in Middelkerke en Westende krijgen de klanten en gasten een warm onthaal. Dat wordt vooral bevestigd door het behalen van het Q-label van Westtoer. Dat kwaliteitslabel toont aan dat de medewerkers altijd focussen op kwaliteit voor de gast of klant en alles in het werk stellen om hen zo goed mogelijk te helpen.

“Zo’n Q-label krijg je niet zomaar cadeau”, zegt Julie Vermoesen. Julie is teamverantwoordelijke van de infopunten (voorheen: de toerismebalies) en behartigde het ganse traject om tot het nieuwe Q-label te komen. “Dat traject bestaat uit verschillende stappen: naast opleidingen, een inspiratiebad met een roadtrip naar ‘best practices’ en het opstellen van een uitgewerkt dossier, volgde een mondelinge presentatie. Het meest spannende was het bezoek van een ‘mystery client’. Die kwam virtueel langs, pleegde een ‘lastig’ telefoontje en bracht ook een persoonlijk bezoek aan onze balies. Maar we zijn dus met verve geslaagd, kregen een puik rapport en hebben de ‘Q’ stevig beet!

Q for life

“Het Q-label is nu permanent in ons bezit, maar we mogen ons wel verwachten aan doorlopende evaluatie en ‘mystery’ bezoekjes, maar dat is helemaal niet erg. Ons team zet altijd het beste beentje voor en biedt altijd kwaliteit.”

“We doopten onze balies om tot infopunten, omdat we veel meer dan louter toeristische vragen behandelen en ons niet meer willen wegstoppen achter een fysieke balie. We willen bezoekers en klanten naast informeren ook inspireren”, zegt Julie. “Op piekmomenten passeren in onze beide infopunten soms tot 500 mensen op een dag en die hebben een brede waaier aan vragen voor ons in petto. We zijn dus wel getraind om daar zo goed mogelijk antwoord op te geven of om ze correct door te verwijzen, ook dat is kwaliteit”, besluit Julie trots.

Investering in nieuw toeristisch onthaal

Ook burgemeester Dedecker, tevens waarnemend schepen voor toerisme maakt van kwalitatief, toeristisch onthaal een ‘erezaak’. “Ja natuurlijk, dat staat trouwens op de eerste pagina’s van ons beleidsplan. Daarom fristen we onlangs het infopunt in Les Zéphyrs op en voorzien we een aanzienlijk budget voor een nieuw toeristisch onthaal in de Sint-Theresiakapel. Maar we ‘soigneren’ daar niet alleen de toeristen, ook heel wat vaste inwoners springen binnen in de infopunten voor tal van inlichtingen.”