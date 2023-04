Pierre Lampaert en dochter Nele runnen vakantiedomein in Frankrijk: “We zijn hier 25 jaar, maar hadden al vroeger moeten komen”

Eind juni 1998 verlieten Pierre Lampaert en zijn toenmalige vrouw Marie-Anne Vanseveren samen met hun vier dochters Ingelmunster om zich te settelen in het dorp Saint-Denis in de Languedoc-Roussillon, op 958 kilometer ‘van thuis’. Vandaag runnen Pierre en zijn dochter Nele er een domein van 3,5 hectare, met zeven gîtes en drie chambres d’hôtes. Pierre is 69, maar wil nog duizend-en-één dingen realiseren: “Ik ben nu bezig met elektrische karts voor op het domein. Ik verveel mij hier geen moment.”

Vanaf januari 1983 verbleven Pierre en Marie-Anne, later met de kinderen, vele jaren in Kigali, in Rwanda. De toestand werd daar plots chaotisch en de veiligheid van de Belgen kon niet meer worden gegarandeerd, zodat het echtpaar terugkeerde naar België en zich vestigden bij de moeder van Marie-Anne, in de Krekelstraat. Ter plaatse blijven trappelen was niet aan het koppel besteed, en dus gingen ze op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vonden ze in Frankrijk.

Voor het gezin was het in het begin niet altijd rozengeur en maneschijn in het zonnige Frankrijk, maar bijna 25 jaar later baat Pierre – nu 69 – nog altijd Domaine de Cassagnole uit.

“Maar ik doe dat niet alleen”, glimlacht hij. “Mijn dochter Nele (39) werkt hier ook. Nele is de kokkin, en woont ook op het domein, samen met haar man Stefaan. Hij werkt als zelfstandig metselaar, maar doet voor ons domein de reservaties en de website. Ze hebben twee kinderen, Eva en Gaben. Wouter doet voor ons domein de reservaties (www.top-vakantiehuizen.be) en de website.”

Doen jullie dat hier allemaal zelf?

“Ik werk hier al 25 jaar lang dag en nacht. Ik ben nu al drie jaar met pensioen, maar ik heb nog meer werk dan vroeger, door mijn grotere tuin. De andere dochters zijn het huis uit, en dus zijn er hier minder helpende handen. In die voorbije 25 jaar is ons vakantiedomein 3,5 hectare groot geworden. We hebben zeven gîtes en drie chambres d’hôtes. We hadden door corona twee moeilijke jaren. Nu zitten we met de brandstof- en energieprijzen die de pan uit swingen. En inderdaad, Nele en ik runnen dat hier met twee.”

Waar zijn je andere dochters beland?

“Dochter Lien woont nu in Izegem. Zij is verantwoordelijke in een uitzendbureau in Moeskroen en heeft twee kinderen: Loïc en Zoë. Loïc is nu begonnen als wielrenner, bij de nieuwelingen – wie weet, een volgende Yves Lampaert? Dochter Heidi is samen met oud-renner Johan en woont in Quissac, hier niet zo heel ver vandaan. Ze runnen een bedrijf voor het maken van rennerskledij, Cres. Ze hebben ook twee kinderen, Luca en Luna. Dochter Hanne en haar man Olivier wonen in Vagnas, in de Ardèche. Hanne verhuurt twee gîtes in Vagnas en baat het restaurant La Cave D’Ernest uit in Barjac. Haar man verhuurt kano’s in de Ardèche. En zij hebben ook twee kinderen, Lise en Abby.”

Waarom zou ik op vakantie komen naar Domaine de Cassagnole?

“We garanderen hier rust en een prachtige, groene omgeving. We hebben een groot zwembad. Je kan fietsen, kanovaren, wandelen, en er zijn veel bezienswaardigheden in Nîmes, Avignon, de Ardèche, Uzès, Montpellier… Er zijn in de regio ook heel wat plaatselijke marktjes. En niet te vergeten: de lokale Franse wijnboeren! Nu, na al die jaren zijn we met ons domein een vaste waarde geworden. Iedere zomerperiode zijn al onze gîtes en kamers volgeboekt. We hebben een vast en trouw cliënteel. Ook de mensen uit Ingelmunster vergeten ons niet.”

Heb je je ooit beklaagd dat je destijds de stap hebt gezet?

“Nooit. Integendeel: ik moest die stap al eerder hebben gezet, maar ik zat twee jaar vast door die oorlog in Rwanda. Toen we naar hier kwamen, waren de prijzen al flink gestegen. Ik hoop dat mijn huidige vrouw Desiréé – als ze met pensioen is – mee komt naar hier, en dat we dan hier samen oud kunnen worden. Nu komt ze vanuit Oost-Vlaanderen één week per maand naar hier.”

“Mijn neef Yves kwam hier vroeger ieder jaar na het Belgisch kampioenschap naartoe”

Kom jij nog regelmatig naar Ingelmunster?

“Natuurlijk, want mijn familie woont er nog. Ik kom nog minstens twee keer per jaar naar mijn geboortedorp: een keer in het voorjaar, een keer in het najaar. Ik breng dan zeker een bezoek aan mijn zus en mijn broer. Broer Jean en zijn zoon Jens, maar ook aan Yves. Ook vrienden van vroeger worden niet vergeten.”

Is je neef Yves – dé Yves Lampaert – hier vaste klant?

“Yves kwam ieder jaar – na het Belgisch kampioenschap – naar ons domein, samen met ‘el tractor’ Tim Declercq, zijn broer Benjamin, Stijn Steels, Bert Van Lerberghe en vele anderen… Als hij deel uitmaakt van de Tourselectie van zijn ploeg, komt hij niet meer langs, omdat hij in die periode dan de Tour moet rijden.”

Volg je de carrière van Yves?

“Natuurlijk! Enerzijds omdat hij familie is, anderzijds omdat hij een heel goeie renner is. Hopelijk kan hij eens Parijs-Roubaix winnen. Dat zou voor hem – na die gele trui in de Tour – de kers op de taart zijn, in zijn profcarrière.”

“We hebben wel iets met koers. De Ster van Bessèges (jaarlijkse vijfdaagse wedstrijd, red.) is maar twintig kilometer van hier, en dan logeert hier altijd één wielerploeg. Passeren Parijs-Nice of de Tour hier in de buurt, dan gaan we vanzelfsprekend eens kijken. De Tour is hier vier jaar na elkaar op enkele kilometers van ons domein gepasseerd, en dat was iedere keer een groot volksfeest.”

Heb je na al die jaren nog plannen met het domein, of is het goed zo?

“Ik zit nog met duizend-en-één plannen in mijn hoofd. Nu ben ik bezig met elektrische karts om op het veld te rijden. Het prototype is al klaar en het parcours is al voor vijftig procent afgewerkt. Hopelijk wordt dat een nieuwe trekpleister voor ons vakantiedomein. Ik denk ook aan de uitbreiding van het park, met struiken, bomen en planten uit de streek: olijfbomen, vijgenbomen, granaatappelstruiken, kruidenvelden met lavendel, rozemarijn, laurier… Ik ben met pensioen, maar ik verveel mij geen moment.”