Originele zoektocht van Gezinsbond Passendale: vind het groene Bondsmannetje!

De Passendaalse Gezinsbond pakt deze zomer uit met een originele zomerzoektocht. De vereniging zendt er iedereen op uit om het vermiste groene Bondsmannetje te zoeken.

Bestuurslid Koen Mouton is de bezieler van de zoektocht. “De laatste tijd zijn zomerzoektochten erg in trek, vandaar ons initiatief. Elke zondag vanaf nu tot en met 21 augustus verstoppen we het Bondsmannetje op een andere plaats in Passendale. Onze gemeente is erg uitgestrekt maar iedere uithoek van de gemeente komt aan bod. Het is de bedoeling dat onder meer gezinnen en vriendengroepen op zoek gaan naar het mannetje en van zichzelf en het mannetje een foto nemen. Dan vragen we de foto te plaatsen op onze Facebookpagina”, maakt Koen duidelijk.

Prijs voor deelnemers

“Het is meteen ook een ideale manier om onze mooie gemeente te verkennen. Omdat we het mannetje elke week verplaatsen, kan men wekelijks opnieuw deelnemen. Elke week verloten we een leuke prijs onder de deelnemers, zowel onder leden als niet-leden. De prijzen komen van de Passendaalse zelfstandigen. Hou zeker de Facebookpagina van de Passendaalse Gezinsbond in het oog want daar kom je te weten wanneer het mannetje wordt verplaatst. De laatste verplaatsing is op 21 augustus en hij blijft staan tot 28 augustus. Foto’s kunnen ingestuurd worden tot die datum. We hopen op heel veel enthousiaste deelnemers.”