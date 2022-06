Opnieuw zomers zwemplezier in openluchtzwembad Abdijkaai in Kortrijk

Het openluchtzwembad LAGO Kortrijk Abdijkaai is sinds 25 juni opnieuw open en dit nog tot en met 31 augustus, van 12 tot 19.15 uur. Op deze unieke locatie kan je een verfrissende duik nemen in de twee buitenbaden, via de drie meter hoge springplank of de 94 meter lange glijbaan. Deze zomer is er ook een opblaasbare buitenglijbaan aanwezig en kan je elkaar uitdagen op de wipe out.

“Ik ben hier met mijn kinderen en de dochter van mijn schoonzus. Ze vonden het geweldig. Ik heb hier zelf ook nog komen zwemmen als kind, we kwamen hier eigenlijk bijna dagelijks. Het doet wel iets met me. Ik herken het zwembad nog met haar indeling en architectuur van vroeger. Al zijn er nu enkele speelelementen bijgekomen, wat leuk is voor de kinderen. Het is nu wel een stukje duurder, maar het is de moeite waard om te komen”, zegt de mama van Warre en Lola-Louise.

Beschermd monument

Het openluchtzwembad aan de Abdijkaai in Kortrijk vervult al sinds 1864 een uitgesproken sportieve en sociale functie in Kortrijk en de brede regio. In 1952 werd het 19de-eeuwse zwembad vervangen door een nieuw openluchtzwembad naar ontwerp van stadsarchitect E. Coigné. In 2009 werd het zwembad aangeduid als “beschermd monument”, toch was de toekomst van de Abdijkaai even onzeker. Er waren plannen om het zwembad na de zomer van 2021 te sluiten. De werkgroep Abdijkaaimannen bleven echter strijden voor het behoud. In december 2020 kregen ze te horen dat het zwembad zeker open blijft tot 2026. Al moest het openluchtzwembad onverwacht twee weken na de opening begin juli in 2020 even dicht wegens een breuk in de kelder waardoor het grote bassin leegliep.

Restauratiewerken

In het voorjaar van 2021 volgden grondige restauratiewerken. Er werden vier nieuwe chauffageketels geplaatst, geïnvesteerd in betere waterbehandeling, een alarmsysteem als technieken malfunctioneren en tegels werden vervangen waar nodig. Onder het toeziend oog van Erfgoed Vlaanderen werden de luifels van het zonneterras rondom rond het grootste bad volledig in eer hersteld. Hierbij werden alle oorspronkelijke architecturale elementen en vormen behouden.

Zwemmen voor inwoners van Kortrijk en Zwevegem kost 5,80 euro per beurt. Kinderen, senioren, studenten en personen met een beperking betalen 4,70 euro. Je kan ook kiezen voor een voordelige tienbeurten familiepas aan 41 euro. Niet-inwoners van Kortrijk en Zwevegem betalen het dubbele tarief.

Surf naar www.lago.be/kortrijk-abdijkaai voor meer informatie en tickets.