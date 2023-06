Opnieuw plezier op en naast het water met IJzerfun: “Uniek stukje oase ontdekken”

De IJzervallei in Roesbrugge wordt voor de vierde keer omgetoverd tot een feest voor groot en klein met IJzerfun. Van zaterdag 15 juli tot en met zondag 30 juli kan je een pittoresk pareltje ontdekken. Je beleeft plezier op en naast het water met een gigantische zandbak, springkastelen, kajakken of een lekkere aperitief.

IJzerfun is een gratis festival dat georganiseerd wordt door het lokale feestcomité van Roesbrugge in samenwerking met de stad Poperinge. Het unieke concept van een zomerbar op en naast de IJzer mocht al duizenden bezoekers ontvangen. “Je ontdekt hier een uniek stukje oase langs de IJzer, een pittoresk pareltje dicht bij het dorpshart van Roesbrugge”, zegt Achim Maes, voorzitter van feestcomité Roesbrugge.

Mini-doolhof

“We laten je kajakken, roeien, een hapje eten, je dorst lessen, spelen… Er is animatie voor groot en klein, op en naast het water. Je kan er genieten van vakantie dichtbij. Onze grote zandbak met schattenjacht, mini-doolhof, verschillende springkastelen, glittertattoo’s, workshop en tornooitje Leeuwentoren, yogasessie, live-optredens, ballonplooier, foodtrucks… zullen ook dit jaar weer van de partij zijn. Ook onze zelfgemaakte bar met een mooi assortiment aan drankjes. Uiteraard is er opnieuw het dagelijkse verhuur van boten, kano’s, pedalo’s… Ons volledige programma met alle activiteiten staat bijna volledig op punt.”

IJzerfun opent vanaf zaterdag 15 juli en je kan er elke dag terecht van 13 tot 18 uur voor het huren van je favoriete vaartuig. Je betaalt 10 euro per persoon per uur. Kinderen tot minimum 12 jaar betalen de halve prijs. “Mensen kunnen er opnieuw genieten van een hapje en een drankje in een toffe landelijke sfeer van 11.30 tot 20 uur. Op vrijdag en zaterdag is dat tot 22 uur.