Opnieuw feest in Sijsele met de Marollenkermis: dans, wandel en geniet van de sfeer

De Marollenkermis op het gelijknamige plein in Sijsele brengt ook dit jaar weer amusement voor jong en oud. Met onder meer een draaimolen, een schietkraam en optredens van onder andere Sergio en Garry Hagger hoeft niemand zich te vervelen in het weekend van 18 tot 20 augustus.

De feestelijkheden worden op vrijdag vanaf 19 uur ingezet met het alombekende Marollendiner: warme beenham met frietjes à volonté. Omstreeks 21 uur bestormt niemand minder dan Sergio het podium, wat later op de avond gevolgd door de Brugse coverband Bruges Swan Patrol. Op zaterdag is het vanaf 13 uur tijd voor de Marollen Wielerwedstrijden aan De Zwaene met om 13 uur een open recreantenkoers over 35 kilometer, om 14 uur een open koers voor de betere recreant (45 kilometer), om 15.30 uur een open wielerwedstrijd (70 kilometer) en om 17 uur een wedstrijd voor 50 plussers (70 kilometer). Inschrijven aan de start (Veldstraat – zwaan) vanaf 12 uur.

Dansfeest

Om 14 uur begint op het Marollenplein de animatie voor kinderen met onder meer een draaimolentje, een schietkraam en eendjesviskraam. Nog op zaterdag is het vanaf 21.30 uur tijd voor een spetterend gratis dansfeest in de feesttent op het Marollenplein. Dit met als thema back tot the nillies en met dj’s Gum, Jase, Dimitri Wouters en Michiel Cnudde. Op zondag kan de mogelijke kater van de dag ervoor weg gewandeld worden tijdens de 37ste Marollenwandeltocht met diverse afstanden: 6, 12, 18 of 24 kilometer.

Onderweg zijn er meerdere rustpunten met mogelijkheid om iets te eten of te drinken. Meer info over de wandeltocht is te verkrijgen via 0479 33 77 89. “Vanaf 14 uur kan je bovendien genieten van ons gezellig ingericht zomerterras en verder is er doorlopende animatie met onder meer springkastelen, kindergrime en enkele kermisattracties”, vertelt Geert Cherlet, voorzitter van het organisatiecomité. “Om 18.30 uur is het dan tijd voor de trekking van de 51ste Marollentombola met tal van mooie prijzen.”

Afsluit

De Marollenkermis wordt afgesloten met een uitgebreid animatieprogramma in de feesttent, met optredens van charmezanger Garry Hagger, Mr O & The Havana’s. Vanaf 22.30 uur houdt dj Jasse er nog de ambiance in onder de noemer We goan nog nie nor uus.