‘Op toer bij de boer’ in Menen: fietsen, ontspannen en heerlijk eten

Zondag 27 augustus wordt opnieuw ‘Op toer bij de boer’ georganiseerd. De fietstocht, een initiatief van De Landelijke Gilde, moet mensen duidelijk maken dat de landbouw een cruciale schakel is binnen de ‘korte keten’.

Fietsen, ontspannen en meteen ook heerlijk eten. Aan het succesrecept van ‘Op toer bij de boer’ moest de afgelopen jaren weinig tot niet worden gesleuteld. “Het is een initiatief dat is voortgevloeid uit de hoevefeesten van weleer”, klinkt het bij de organisatie. “De Landelijke Gilde, samen met de KLJ en Ferm gaven het idee van de hoevefeesten een nieuwe en familiale insteek. In de vorm van een fietstocht leren deelnemers de boerenstiel kennen en maken ze ook kennis met de landbouwbedrijven uit de streek.”

Inspelen op korte keten

Naast het familiale karakter van het gebeuren wil de organisatie meteen ook inspelen op de korte keten. “Werken met lokale producten is nooit eerder zo cruciaal geweest en daar speelt de landbouw een erg belangrijke rol in. Tijdens de fietstocht komen mensen voorbij enkele bedrijven uit de streek, bedrijven die erg vaak onder de radar blijven. Ze kunnen er genieten van versnaperingen, maar komen ook heel wat te weten over het leven en het werken op de boerderij.”

Fiets van stro

De fietstocht start op 27 augustus, tussen 15 en 17 uur en dit in de gebouwen van Lavaert, in de Triloystraat. Deelnemers kunnen kiezen voor een formule waarbij ze enkel aan de fietstocht deelnemen of een formule waarbij ze eveneens een flink stuk beenhesp eten nadien.

Om ‘Op toer bij de boer’ aan te kondigen werd, naar jaarlijkse gewoonte, een enorme fiets van stro opgetrokken in de Dronckaertstraat.