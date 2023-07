Oostkamp helemaal in ‘t wit voor zomers ontbijt

Op zondag 9 juli organiseerde het gemeentebestuur van Oostkamp opnieuw het ‘Ontbijt in ‘t wit’ ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag op 11 juli. Iedere inwoner van Oostkamp kon meegenieten vanaf 8.30 tot 11 uur.

Toen de traditionele 11 juli-vieringen aan het verwateren waren in Oostkamp, kwam Jan de Keyser (toen nog schepen voor Feestelijkheden en nu burgemeester, red.) in 2011 met het idee om een ‘Vlaams’ ontbijt te organiseren. De eerste sessie was direct een schot in de roos, het Sint-Pietersplein in Oostkamp was een uitstekend decor. Ondertussen is dit evenement uitgeweken naar het evenementenplein achter Oostcampus.

Veel meer dan een ontbijt

In al die jaren is het ontbijt gegroeid tot een Oostkampse traditie én een echte ontmoetingsplaats. Ieder jaar kan de gemeente opnieuw rekenen op een grote groep vrijwilligers die ‘s morgens vroeg al aan de slag gaan om alles klaar te maken. Het is ongelooflijk hoe leuk die sfeer is tussen alle vrijwilligers. In al die jaren is dit veel meer geworden dan een ontbijt. Dit jaar waren de muzikanten en majorettes Vooruit met de Kuit uit Gent aanwezig om het talrijk opgekomen publiek te entertainen.

Al 12 jaar succes

“Eén van de bedoelingen van het Ontbijt in ’t wit is mensen verbinden, elkaar te laten ontmoeten en het is toch ieder jaar een uitdaging. Maar als ik zie dat er dit jaar toch weer 520 mensen zijn ingeschreven, ben ik ervan overtuigd dat we nog altijd kunnen vertrouwen op de formule die we nu toch al 12 jaar uitwerken. Zelfs in coronatijd, toen bijna niets mogelijk was, ging het ontbijt door maar dan op de stoep en niet in grote groep. Zo werd de traditie niet onderbroken”, weet Jan de Keyser te vertellen. (GST)