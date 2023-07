Onze redders willen een nieuwe naam

Kustreddingsdienst IKWV is op zoek naar een nieuwe naam en een nieuw logo. “Onze huidige naam is een afkorting uit de jaren zeventig. Daarmee bereiken we niet alle doelgroepen die we willen bereiken”, zegt directeur Bert Gunst.

Laat eender waar in West-Vlaanderen de naam IKWV vallen en de kans is klein dat iemand weet waarover het gaat. Nochtans is IKWV, voluit de ‘Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen’, een cruciale schakel in de veiligheid op onze stranden. De redders in hun typerende rode uniform op het strand: dat is IKWV. Alleen, niemand weet het.

Daarom wil directeur Bert Gunst tegen volgend jaar dat zijn organisatie een nieuwe naam en een nieuw logo heeft. “Uit intern onderzoek is gebleken dat iedereen binnen de organisatie wel weet waarvoor we staan, maar dat onze naam bij een breder publiek moeilijk te onthouden is. En als we dan voor een nieuwe naam gaan, kunnen we zowel meteen de vernieuwing doorzetten en daar een nieuw logo aan verbinden”, zegt Gunst.

De nieuwe naam moet vooral scoren bij een publiek dat amper weet wie verantwoordelijk is voor de veiligheid in het water aan onze kust. “We merken dat vooral de Franstaligen ons amper kennen. Eigenlijk geldt dat voor alle niet-Nederlandstaligen. De nieuwe naam zal dus vooral internationaler moeten zijn. IKWV, dat bekt niet echt, dat is een afkorting uit de jaren zeventig”, klinkt het.

Idealiter is de nieuwe naam tegen volgend jaar een feit. “Het zou helemaal mooi zijn mocht dat zelfs tegen volgend zomerseizoen lukken”, zegt directeur Gunst. Hij hoopt dat marketingbureaus zich aangesproken voelen door de uitdaging en een dossier indienen.