Nog geen nieuwjaarsgeschenk? 24 tips voor een West-Vlaams cadeautje!

Wie nog last-minute op zoek is naar een pakje voor een bezoekje met nieuwjaar moet het niet noodzakelijk ver zoeken. Wij geven je 24 betaalbare geschenktips uit eigen provincie.

1. Voor wie oren heeft naar kunst

De Brugse Greet Tanghe is na haar studies in Gent blijven plakken, waar ze met Fleurfatale knappe, handgemaakte en duurzame juwelen maakt. Regelmatig brengt ze een kunstzinnige reeks uit. Zo heeft ze met ‘Interbelle’ al een mooie art deco-reeks en bracht ze met ‘Gusta’ een eerbetoon aan Gustave Desmet. Nu heeft ze een juwelencollectie geïnspireerd op de 19de eeuwse kunstenares Hilma Af Klint, een van de grondleggers van de abstracte kunst. Heb je er meteen een goed verhaal bij!

Info: www.fleurfatale.be – Prijs: vanaf 59 euro

2. Voor wie oren heeft naar kunst (bis)

Het concept voor de Museumpas is al even simpel als geniaal. Voor één bedrag kan je een heel jaar lang op bezoek in 242 musea in ons land. In Oostende kan je zo makkelijk een expo over Ensor meepikken in het James Ensorhuis of Mu.ZEE. Koers in Roeselare? Westfront in Nieuwpoort? In Flanders Fields Museum in Ieper? Je hoeft niet meer te kiezen.

Info: www.museumpassmusees.be – Prijs: 59 euro

3. Op avontuur aan de kust

Voor wie nu al halsreikend uitkijkt naar de zomer is het boek ‘Op avontuur aan de kust’ de perfecte manier om zin te krijgen in lange dagen aan het strand. In dit doeboek krijg je een pak tips, van het maken van strandbloemen tot het onderscheid maken in schelpen. Je krijgt er ook nog een hele reeks toffe weetjes bovenop.

4. Droomvoeding

Misschien wel dé plaat van 2023: Droomvoeding van Brihang. Na een paar jaar stilte keert de rapper uit Knokke-Heist terug met een dijk van een plaat, waarin hij het kersverse vaderschap bloedeerlijk onder de loep neemt. Verkrijgbaar op cd en vinyl. Op de webshop vind je nog heel wat andere merch.

Info: www.fake.be – Prijs: vanaf 15 euro

5. Kies voor de klassieker

Het is de Messi van de koekjes: je scoort er altijd mee. De Jules Destrooper-koekjes worden elk jaar in een unieke geschenkverpakking gegoten. We zouden dit jaar wel eens durven kiezen voor de natuurboterwafels – of lukken – met chocolade. Jum!

Info: www.julesdestrooper.com – Prijs: vanaf 5,69 euro

6. Kroegentocht voor gevorderden

Bierexperte Sofie Vanrafelghem schreef dit jaar een boek waarin ze de gezelligste, meest authentieke en bijzondere cafés van België ontdekte. Het boek is zo dik dat je er vier stoelen bij kan aanschuiven. Voor de fans: Sofie brengt ook een bier- en cafékalender uit.

7. Zeg het met… steen?

De Brugse Maud Bekaert is een letterontwerper en letterbeeldhouwer. Ze beitelt zelf woorden in steen, of maakt prachtige stukje in cortenstaal. Het is duurzaam, een origineel cadeau en je steunt er ook een geweldige ambacht mee.

Info: www.maudbekaert.be – Prijs: vanaf 5 euro

8. Mikken op een goede wijn

Omdat het niet altijd Rodenbach moet zijn dat uit het Roeselaarse komt, durven we ook eens kijken naar Mikken Urban Winery uit Rumbeke, dat wijnen maakt met druiven van hun wijngaard in Moorslede.

Info: www.mikken.be – Prijs: vanaf 13,50 euro

9. Bedankt voor de…. zeeschildpad?!

Vliegmaatschappij TUI, die een flinke link met Oostende heeft, pakt uit met de TUI Care Foundation, waarbij je babyschildpadden kan adopteren (lees: helpen schildpadvriendelijke stranden aan de andere kant van de wereld ondersteunen) en nieuwe bomen kan laten planten.

Info: www.tuicarefoundation.com – Prijs: vanaf 15 euro

10. Filmpje meepikken? Yes, please!

Aan streamingsdiensten geen gebrek dezer dagen, maar een uitstapje naar de bioscoop is altijd fijn om te doen. En dat hoeft niet altijd bij een grote speler te zijn (sorry, Kinepolis!), maar ga ook gerust eens langs in de kleinschaligere bioscopen, van Roeselare tot de kust.

11. Plezier tot aan de zomer (en daarna)

Tuinspecialist Angelo Dorny pakte afgelopen najaar uit met een indrukwekkende zadencollectie uit, en heeft in zijn webshop leuke kerstpakketjes samengesteld. Op zijn site vind je naast bloemzaden ook handige plukpakketten, waarmee je volgende zomer zelf je eigen boeketje kan samenstellen. Verder heeft hij ook nog groenten- en fruitzaden, sierpotten en zijn eigen tuinkalender in de aanbieding.

Info: www.angelo.be – Prijs: vanaf 16,99 euro

12. Puzzelen in de 18de eeuw

Uitgeverij Pelckmans maakte al enkele stadspuzzels, waaronder Kortrijk en Brugge. Nu hebben ze ook ‘De Belgische Kust’, een puzzel van 1.000 stukjes, met daarop een stadsplan uit de 18de eeuw. Niet bepaald heel kleurrijk, maar wel heel fun!

Info: www.pelckmansuitgevers.be – Prijs: vanaf 19,50 euro

13. Luxueus huislinnen

Mirabel Slabbinck van het gelijknamige Brugs familiebedrijf heeft een unieke collectie bedlinnen, badlinnen, tafellinnen, sierkussen en plaids. Tijdloos en stijlvol!

Info: www.mirabelslabbinck.be – Prijs: op aanvraag

14. Voor de Bernard in je leven

Brouwerij St.Bernardus in Watou heeft in hun webshop niet alleen geweldige bieren, maar ook opvallende gadgets en kledij. Heet uw broer, beste vriend, vader of grootvader Bernard? Zoek dan niet verder!

Info: www.sintbernardus.be – Prijs: vanaf 49,95 euro

15. Kater of koffie?

Niets beter dan een kop stevige koffie om de feestdagen door te komen, of die kater weg te spoelen. Koffie ’t Molentje uit Langemark levert al sinds 1947 topkwaliteit. Wie iets dieper in de buidel wil tasten, vindt op hun webshop ook verschillende koffiemachines.

Info: www.koffiemakers.be – Prijs: vanaf 18,04 euro per kg

16. Iepers bier uit Kortrijk

Brouwerij Omer Vander Ghinste pakte recent uit met hun derde familiebier, na OMER en Tripel LeFort. Het is gebaseerd op het recept van het gelijknamige bier dat gebrouwen werd bij Brouwerij Vermeulen, dat in 1836 werd opgericht en twee jaar geleden in handen kwam van Vander Ghinste.

Info: www.omershop.be – Prijs: vanaf 21,50 euro

17. Pret verzekerd!

Ook altijd een voltreffer, zeker voor kinderen: tickets voor een pretpark. Een dagje Boudewijn Seapark, Bellewaerde Park of Plopsaland? Geduld en een paar oordoppen niet incluis.

18. Een pakje alpaca

Fervente wandelaars in de familie- of vriendenkring? Dan is een wandeling met een alpaca aan zee misschien wel een leuk idee? Bij Hof ter Meulen in De Haan kan je ook een toertje doen met minipaardjes. Fun verzekerd voor jong en oud.

Info: www.hoftermeulen.be – Prijs: vanaf 16 euro

19. Geen ontsnappen aan

Het kerstdiner moeiteloos overleefd? Dan is een escape room misschien wel een uitdaging. In Ieper vind je er eentje in de sfeer van WO I (uiteraard!) en ook eentje waar een virus centraal staat, met twee varianten (uiteraard, bis!). Je kan ook een cadeaubon geven.

Info: www.escapegames.be – Prijs: op aanvraag

20. Klassieker der klassiekers

Misschien wel het meest aanwezige item in West-Vlaamse huishoudens: De Druivelaar. De scheurkalender met flauwe mopjes en weetjes blijft een klassieker en een leuk cadeautje om te geven.

21. Uit liefde voor de natuur

In onze provincie hebben we heel wat mooie natuurplekken en het zou fijn zijn als we dat nog een tijdje zo kunnen houden Wie lid wordt van Natuurpunt krijgt een welkomstpakket met een fiets- en wandelgids, een vintage vogelposter en tal van kortingen.

Info: www.natuurpunt.be – Prijs : 38 euro voor heel het gezin

22. Voor de kleurrijke doe-het-zelver

Niets fijner dan op een warme zomeravond zelf je boeket te plukken. In de zelfpluktuin van Herenthoeve in Meulebeke vind je waanzinnig veel soorten. Je hoeft niet eens te wachten tot de zomer, want je kan er al terecht van half maart. En voor wie écht niet kan wachten: Martine maakt met de zomerrestjes ook geweldige droogboeketten.

Info: www.herenthoeve.be – Prijs: zelf te bepalen

23. Cadeautje in de sjakos!

De zusjes Feryn uit Deerlijk hebben sinds kort een eigen boetiek. En naast hun bekende tassen en portefeuilles hebben ze intussen ook een gamma geschenken, juwelen en accessoires. Duurzaam én handgemaakt.

Info: www.atelierferyn.be – Prijs: vanaf 28 euro.

24. Altijd op de hoogte

Last but not least: een abonnement op KW is altijd een goed idee. Zo blijf je meteen altijd op de hoogte van alles wat er reilt en zeilt in je straat, gemeente, streek en provincie.