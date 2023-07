Nancy (57) bemant nieuw TUI-kantoor in de Vissersstraat: “Blankenberge was nog een witte vlek”

In de Vissersstraat 46 in Blankenberge opende TUI deze week een nieuw reiskantoor. “Het zevende al aan de Belgische kust”, zegt kantoormanager Nancy Vancoillie (57), die van TUI Middelkerke komt. “Blankenberge was nog een witte vlek op de kaart.”

Een rondreis in Bali, op roadtrip door de VS, een cruise naar de Noorse fjorden: de touroperator biedt een brede waaier vakanties aan. “Ook à la carte: met onze jarenlange ervaring stellen we de juiste reis voor je samen”, aldus Nancy. Topbestemmingen deze zomer? “Spanje en Griekenland blijven toppers, maar ook de Turkse Rivièra zit weer in de lift”, klinkt het.