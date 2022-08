Minister Dalle bezoekt ’t Populierhof in Stavele

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) was op vrijdagvoormiddag 19 augustus op bezoek op de hoeve van Marc en Heidi Wyckaert-Deheegher waar de jong-KLJ van Elverdinge vier dagen de kamptenten heeft opgeslagen.

Het was 10u30 toen minister Dalle achter het stuur van zijn camper de onthaalboerderij ‘t Populierhof in Stavele opreed. De minister is bezig aan een kamptoer waarbij hij momenteel verspreid over heel Vlaanderen alle jeugdorganisaties een bezoekje brengt. De minister werd in Stavele enthousiast ontvangen door landbouwer Marc Wyckaert, burgemeester Gerard Liefooghe, CD&V-schepen Sylvie Thieren, pedagogisch medewerker bij KLJ Cynthia Vandewalle en nationaal voorzitter van KLJ Lotte Dekimpe.

Podcast

“Ik hou er aan om elk jaar zo’n kamptoer te doen”, vertelde de minister die er ontspannen uitzag na een gezinsvakantie in Portugal. “Ik vind het immers belangrijk om af en toe op het terrein aanwezig te zijn. Dit jaar doe ik dat met de camper waarin een ministudio is ondergebracht. Gisteren was ik in Limburg, vandaag doe ik West-Vlaanderen aan met Stavele en Middelkerke. Overal waar we komen, laten we mensen aan het woord in een Podcast die we nadien via sociale media verspreiden.”

KLJ Elverdinge

Het zijn de jongeren van de recent heropgestarte KLJ Elverdinge die vier dagen op de terreinen van onthaalboerderij ’t Populierhof zijn neergestreken. “KLJ Elverdinge draaide de laatste jaren al niet meer op volle toeren”, zegt bestuurslid en leidster Floor Mabesoone uit Zuidschote. “Tijdens corona hebben we de zaken laten rusten maar in september 2021 hebben we met vijf jongeren beslist om toch her op te starten. We zijn een jong-KLJ voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Met 7 bestuursleden en 16 jongeren zijn we vier dagen in Stavele. We zijn al gaan paintballen in Diksmuide, deden een bosspel in het Eversambos, mochten zwemmen in de put op de boerderij en vandaag staat bumperball op de planning. En elke avond steken we een kampvuur aan. Ik denk wel dat ons minikamp geslaagd zal zijn”, reageert Floor.

Landbouwer Marc Wyckaert glundert bij zoveel jeugdig geluk. “Het is nog maar een paar jaar dat ons melkveebedrijf een echte onthaalboerderij is”, zegt Marc. “We ontvangen heel wat gezinnen met kinderen, maar ook de bewoners van het rusthuis in Poperinge kwamen al langs. Mijn echtgenote organiseert deze zomer ook twee dagkampjes voor kinderen. Voor ons is het leuk om onze mooie sector naar de mensen te brengen en ik heb zeker de indruk dat bezoekers hier een mooie tijd beleven.”