Meulebeekse gestrande reizigers eindelijk weer thuis na reis in Mexico

Door technische problemen met het vliegtuig van TUI zaten sinds zondag, 30 oktober, ruim 250 reizigers in het Mexicaanse Cancun te wachten op hun tegenvlucht naar Brussel. Het koppel Jan De Decker (69) en Christina Vanhulle (61) uit Meulebeke waren bij de ongelukkigen, maar zijn nu veilig en wel terug thuis.

“Onze reis naar Mexico zullen wij niet rap vergeten”, vertelt Christina. “We beleefden een mooie reis maar de terugkomst hadden wij toch anders voorgesteld. Door een technisch effect aan het vliegtuig werd onze vlucht uitgesteld. We waren gestrand in het vliegveld van Cancun”. Het wachten bleef maar duren en de reisorganisatie TUI regelde een opvang naar een Hilton hotel in Cancun. Daar liep het totaal mis.

“Wij voelden ons te min”

“Een warme ontvangst in het hotel kregen wij niet. Daarbovenop kregen we bijna geen eten en ik had het gevoel dat wij te min waren. Toen het hotel hoorde dat wij nog een nachtje langer moesten blijven, kregen we te horen dat alle reizigers van TUI het hotel moesten verlaten. Vol ongeloof, want we moesten vertrekken en we stonden echt op straat. Mijn man heeft medische hulp nodig en zit in een rolstoel. De angst zat heel hoog voor mij, want zijn medicatie en incontinentiemateriaal raakt stilletjes aan op. Medische hulp kreeg ik niet en een apotheek was er niet.”

Veilig thuis

Op woensdagmorgen, 2 november, kregen de reizigers te horen dat er een vlucht op hen stond te wachten en dit na een wachtperiode van 48 uur. Omstreeks 15 uur vond de aankomst in Zaventem plaats. “Onze terugreis verliep heel vlot, maar toch waren niet alle problemen van de baan. Wij stapten als eerste op het vliegtuig en gaven de rolstoel van mijn man af. Bij aankomst bleek die verdwenen. We dienden een klacht in.” Intussen is de rolstoel terecht. Christina kreeg telefoon dat de rolstoel gevonden werd in Mexico. Eerstdaags komt de rolstoel naar België en wordt zelfs afgeleverd in de Kasteelstraat in Meulebeke waar het koppel woont. “Na afloop kijk ik met een dubbel gevoel op onze reis. TUI deed het nodige en van onze reis is niks op aan te merken. Wat het Hilton hotel betreft, daar heb ik geen enkel goed woord over. De vriendschap tussen de gestrande reizigers groeide en dat deed deugd. Er werd onderling een medische groep opgericht.” (NS)