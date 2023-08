Marijke en Nico openen Blijlandhoeve in Reningelst: “Voor een vakantie vol rust”

Een vakantiewoning openen was altijd het plan van Marijke en Nico. Langs de Sint-Pietersstraat 10 in Reningelst heeft het koppel een hoeve verbouwd tot vakantiewoning Blijlandhoeve voor acht personen.

De Blijlandhoeve in Reningelst is de vakantiewoning van Marijke Samyn (42), parochieassistent in Heuvelland, en Nico Baelde (45), timmerman bij technische dienst stad Ieper. Samen hebben ze twee kinderen. De 15-jarige Ilona, studente creatie en mode in Heilige Familie in Ieper en Ilan (13) student Hout – Bouw in VTI Ieper.

“Het is altijd onze droom geweest om een vakantiewoning te kunnen opstarten. Onze zoektocht naar een woonst stond dan ook in het teken van die vakantiewoning”, vertellen Marijke en Nico. “Toevallig botsten we via de website van een makelaar op het pand langs de Sint-Pietersstraat. Toen we de eerste keer kwamen kijken, waren we direct verkocht. Zelf wonen we dus in de oorspronkelijke woning dat gebouwd werd in 1773. De vakantiewoning werd gemaakt in de oude stalling, opgetrokken in de jaren ’50.”

Oude stallingen

Grondige renovatiewerken waren nodig en die heeft Nico volledig zelf voor zijn rekening genomen. “De vakantiewoning is gemaakt in de oude stallingen. De volledige buitenstructuur is gebleven, enkel ramen werden vergroot en deuren aangepast naar de juiste plaats. Binnen werd alles gestript om opnieuw te beginnen, grondwerken, isoleren, binnenmuren… Alle werken werden zelf gedaan, van metselen, vloeren en pleisteren tot sanitair, elektriciteit en schrijnwerk. Mijn vader heeft ons daarin bijgestaan en kwam vele uren helpen. De volledige vakantiewoning is volledig hoe wij het voor ogen hadden. Dat we alles zelf hebben gedaan, heeft dan ook veel voldoening”, vertelt Nico.

In de vakantiewoning zijn er vier slaapkamers, badkamer met douche en ligbad, extra douche apart, ruime living, zithoek met open keuken en een eigen tuin. © LBR

“In de vakantiewoning werden oude elementen zeker behouden. We wilden het zicht langs buiten zo weinig mogelijk veranderen. De authenticiteit van het pand moest voor ons zichtbaar blijven. Zo zijn er de originele oversteken van het dak, de poort is gebleven, hoewel de badkamer zich er nu achter bevindt, het deurtje van de hooizolder is nog aanwezig alsook de ronde ventilatiebuizen die aanwezig waren voor de verluchting van de stallen. Door alles zelf te doen konden we ook bepaalde aspecten, zoals de ramen met een authentieke uitstraling, integreren in de woning.” Op de site woont ook het gezin van Nico en Marijke. “Na de renovatiewerken om de stallingen tot vakantiewoning om te vormen, moeten we nog onze eigen woning onder handen nemen. Dat wordt nog een heus werk”, lacht Nico.

Waaier aan cultuur

De vakantiewoning biedt plaats aan acht personen. “Er zijn vier slaapkamers, badkamer met douche en ligbad, extra douche apart, ruime living, zithoek met open keuken en een eigen tuin. Reningelst is de perfecte startplaats voor een mooie wandeling of fietstocht. Richting de getuigeheuvels van Heuvelland en Frankrijk of vlakker richting de kust. De steden Poperinge en Ieper bieden een waaier aan cultuur. We liggen op een boogscheut van de kust, attractieparken, de Frans-Vlaamse grens en nog zo veel meer”, vult Marijke aan.

“De vakantiewoning is er voor iedereen die wil ontspannen, wandelen, fietsen of op uitstap gaan. Mensen die zich willen verdiepen in de oorlogsgeschiedenis van de streek. Elke dierenvriend die er wil op uit trekken met zijn viervoeter. Zelf hebben we ook twee Vlaamse paarden die in de weide lopen rond de vakantiewoning. Kortom iedereen die vakantie wil of een verblijf zoekt”, zegt Nico.

Vakantie vol rust

“Met onze slogan ‘voor een vakantie vol rust’ duiden we op de rust en de stilte die te vinden is rond de woning. Gelegen op het platteland en toch dicht bij alles wat nodig is. Je vindt hier dus zeker een plaats om tot rust te komen en te genieten van de natuur en de mooie vergezichten die Reningelst rijk is. Denk maar aan Heuvelland, Poperinge, Ieper, Frankrijk, … Te midden van de hoppevelden kan je geen beter stekje vinden. Ook het feit dat alles in de woning nieuw is, is een pluspunt. Ondertussen kregen we al verschillende families over de vloer en iedereen vertrok tevreden en voldaan naar huis. De Schotse familie die deze zomer kwam, boekte al opnieuw voor volgend jaar.”