Lys les bains is stukje paradijs aan de grens

Lys les bains, het zomerse initiatief dat Komen-Waasten in een heuse vakantiesfeer moest onderdompelen, kende een stevige start. Het kwakkelweer kon niet verhinderen dat honderden mensen kwamen kennis maken met een stukje paradijs aan de grens.

Heel even leek het erop dat de weergoden het openingsweekend van Lys les bains zowel letterlijk en figuurlijk in het water zouden laten vallen. Vooral op zaterdag kreeg de organisatie te kampen met de ene regenbui na de andere. Enkele standhouders hadden dan ook al laten weten dat ze hun deelname annuleerden, waardoor even werd gevreesd voor het verdere verloop van het festival.

Toch lieten de Komenaars zich niet kennen en maakten ze gebruik van de luttele momenten zon om de Verboeckhovenkaai te bezetten. Van een beachvolleywedstrijd tot een DJ die voor de festivalervaring wist te zorgen? Allen waren ze van de partij, inclusief honderden bezoekers.

Lys les bains, een initiatief van de gemeente, blijft nog op post tot en met 28 augustus en is gratis te bezoeken.