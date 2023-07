Lys-Les-Bains brengt het zomerse vakantiegevoel naar Komen-Waasten: “Kaai omgevormd tot tropisch strand”

Zand, parasols, kokosnoten en hopelijk ook wat zon: vanaf nu hoef je geen ontelbare kilometers meer af te leggen om het vakantiegevoel te krijgen. In Komen-Waasten volstaat het om richting Lys-Les-Bains te trekken.

Het is een jaarlijkse gewoonte die ook na de coronacrisis opnieuw van onder het stof wordt gehaald. Lys-Les-Bains is een stukje van de tropen dat in de grensgemeente wordt geïnstalleerd. “Het is steevast een periode waarin heel wat handelszaken gesloten zijn en het sociale leven op een erg laag pitje staat”, klinkt het bij gemeentelijk welzijnscoach Amélie Cospain. “Toch vertrekt niet iedereen richting het buitenland en willen we met de gemeente het vakantiegevoel aan iedereen bieden. De Verboeckhovenkaai werd daarom volledig omgetoverd tot een tropisch strand, compleet met zand en hutten.”

Beachvolley

Het weekend van 5 augustus wordt er dan weer eentje die de kade in een heuse festivalsfeer moet brengen. “Vanaf vrijdagavond 17 uur kan iedereen komen kijken naar een beachvolley wedstrijd, waarna een DJ tot in de late uurtjes voor de muzikale omkadering zal zorgen. Zaterdag en zondag worden dan weer gevuld met workshops, kindergrime, beachtennis en zelfs karaoke. Vanaf 18 uur wordt er dan weer een enorme quiz georganiseerd waaraan iedereen kan deelnemen.”