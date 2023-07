Laurent en Wouter openen Batoo Beernem: Wakeboardclub en zomerbar langs kanaal in Sint-Joris

Langs het kanaal ter hoogte van de brug in Sint-Joris is vorige week een pop-up zomerbar met wakeboardschool geopend. Laurent Vanneste (35) en Wouter De Schrijver (45) zijn de initiatiefnemers van Batoo Beernem.

Met een achtergrond in de import en verkoop van boten voor waterskiërs en wakeboarders is Kortrijkszaan Laurent Vanneste gepokt en gemazeld in de nautische wereld. Wouter De Schrijver uit Ruislede is dan weer een expert in het wakeboarden. Hij eindigde vorig jaar als negende op het wereldkampioenschap wakeboarden en finishte als zevende op het EK. Daarnaast is de man, die daarnaast een bouwbedrijf runt, bondscoach van de Belgische wakeboarders.

Ideale locatie

“De internationale bond van de sport vroeg ons om in september het EK te organiseren. We hebben al een vestiging van onze wakeboardschool in Kuurne, maar daar was de locatie te klein om wedstrijden te organiseren”, legt Vanneste uit. “Deze locatie in Beernem is ideaal. Ik kom er al mijn hele leven wakeboarden”, lacht De Schrijver. Naast de organisatie van het EK opent Batoo Beernem de hele zomer voor het grote publiek.

Achter een boot

De administratie en vergunningen bij de Vlaamse Waterweg werden in orde gebracht en sinds vorige week is Batoo Beernem met pop-up zomerbar officieel geopend. “De focus ligt op de wakeboardschool. We willen het bootleven in ere houden. Er worden steeds meer kabelbanen geopend waar je kan wakeboarden, maar achter een boot krijg je een heel ander gevoel”, besluit De Schrijver.

Initiatielessen voor starters worden aangeboden aan een voordeeltarief, daarnaast kan je er ook terecht met verschillende beurtenkaarten. De zomerbar is open van donderdag tot en met zondag. (AVH)