Kust verwacht topweekend met hotelbezetting tussen 85 en 95 procent: “Als je naar het strand komt, smeer je goed in!”

De hotels aan de kust noteren voor komend weekend een bezettingsgraad tussen de 85 en 95 procent. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van provinciebedrijf Westtoer. Dit weekend gaat ook de zomervakantie in Franstalig België van start.

De kust maakt zich op voor een druk weekend met tropische temperaturen. Vervoersmaatschappij NMBS liet al weten dat ze extra treinen richting zee zal inzetten en raadt reizigers aan voldoende water mee te nemen voor onderweg. Ook de kusthotels verwachten heel wat volk. Vrijdag ligt de bezettingsgraad op 85 procent.

Voor vrijdag op zaterdag ligt de bezettingsgraad op 90 à 95 procent. Dat komt overeen met de cijfers van het pinksterweekend dit jaar. “Voor zaterdagavond verwachten we dat het aantal verblijfstoeristen rond 150.000 zal liggen. Vrijdagavond worden 130.000 verblijfstoeristen verwacht.”

Redders paraat

Ook de kustreddingsdienst is klaar voor het drukke weekend aan zee. “We verwachten inderdaad heel wat volk, maar daar zijn we op voorbereid. Al onze 83 posten zijn bemand en onze redders staan paraat”, zegt An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen. “Wie naar het strand komt, raden we aan om zich goed in te smeren, voldoende te drinken en kinderen goed in het oog te houden. We raden gezinnen aan om hun kinderen ook verdwaalbandjes aan te doen.”