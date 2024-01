Kust blikt tevreden terug op de kerstvakantie

Provinciebedrijf Westtoer en de toeristische sector aan de kust blikken tevreden terug op de kerstvakantie. Dankzij 1,7 miljoen overnachtingen en ongeveer 550.000 dagtoeristen werd een stijging van vijf procent genoteerd in vergelijking met vorig jaar.

De dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar blijven volgens Westtoer de beste dagen voor het verblijfstoerisme aan de kust. Voor de hotels was eindejaar opnieuw de topdag, met net als vorig jaar een bezetting van 70 procent. In totaal werden 1,7 miljoen toeristische overnachtingen genoteerd. In vergelijking met de vorige kerstvakantie gaat het om een stijging van ongeveer vijf procent. Het aandeel van de buitenlandse verblijfstoeristen is zelfs met twaalf procent gestegen. Ook bij de online hotelboekingen is in vergelijking met vorig jaar een lichte toename genoteerd van reservaties door Duitse, Franse en Nederlandse gasten.

Tijdens de kerstvakantie trokken ook ongeveer 550.000 dagtoeristen naar de kust. Ook op dat vlak stelde Westtoer een stijging van vijf procent vast. Met telkens ongeveer 60.000 dagtoeristen waren dinsdag 26 december en zaterdag 30 december de uitschieters. Volgens Westtoer vielen de vele evenementen in de verschillende kustgemeenten in de smaak bij de bezoekers. Zo ging in Oostende de expositie over James Ensor in Mu.ZEE sterk van start. Ook de traditionele nieuwjaarsduik zal zaterdagnamiddag meer deelnemers verwelkomen dan de editie van 2023.

Provinciebedrijf Westtoer is dan ook tevreden over de kerstvakantie. “Het originele en kwalitatieve aanbod met eindejaar wordt nog altijd door een breed publiek erg geapprecieerd”, aldus voorzitter en gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. “Samen met de authentieke kusttroeven zorgen evenementen voor een extra dimensie. De kust positioneert zich meer dan ooit als een bestemming voor de vier seizoenen. Ook de belangstelling van buitenlandse vakantiegangers is een opsteker.” (Belga)