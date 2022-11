Kortverblijf bij Houtland-Meunyckenhof: “Wonen en leven volgens het ritme van de bewoner”

Vanaf december 2022 start woonzorgcentrum Zorggroep Houtland-Meunyckenhof, met oriënterend kortverblijf. “Een nieuwe dienstverlening voor ouderen die zich thuis in een moeilijke situatie bevinden of die na een verblijf in het ziekenhuis tijdelijk passende zorg en ondersteuning nodig hebben”, vertelt Stephanie Deprez, algemeen directeur Zorggroep Houtland.

“Onze visie op het oriënterend kortverblijf werd gekleurd door Willy Vannieuwkerke, een van onze bewoners die sinds 31 oktober aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven begint: terugkeren naar huis. Wat we samen met onze bewoner kunnen betekenen, heeft ons hierin sterk geïnspireerd. Een verhaal van vallen en opstaan, uitzonderlijke moed en doorzettingsvermogen en een knap staaltje teamwork”, aldus Stephanie.

Warme zorg

Het oriënterend kortverblijf binnen wzc Zorggroep Houtland staat voor wonen en leven volgens het ritme dat de bewoner thuis gewoon is. “We proberen het familiaal leven van onze bewoner zo veel mogelijk te benaderen zodat hij of zij zich thuis voelt in een vriendelijke en gastvrije sfeer”, pikt Lien De Marez, directeur Zorg Zorggroep Houtland in. “Daarnaast staat zinvolle tijdsbesteding en revalidatie op maat centraal. We bieden warme zorg midden de stadskern van Koekelare.”

Multidisciplinair team

Tijdens het oriënterend kortverblijf wordt de nieuwe bewoner opgevolgd door een multidisciplinair team. “We gaan samen met de bewoner, familie, mantelzorgers en eerstelijnszorg (huisarts en thuiszorg) aan de slag om zo tot een gepast advies te komen”, vervolgt Lien. “We drukken de pauzeknop ook letterlijk even in om zo op zoek te gaan hoe het straks verder kan. Deze oplossing is zeer individueel, zoals bijvoorbeeld: terugkeren naar huis met een passende omkadering en hulp, doorverwijzing naar een (revaliderend) dagcentrum, een andere voorziening of woonvorm (bijvoorbeeld een assistentiewoning), een opname in een woonzorgcentrum, een doorverwijzing voor verder onderzoek in een ziekenhuis, enzovoort. Intussen geniet de bewoner hier van een comfortabel verblijf, een sociaal leven, maar vooral de nodige revalidatie om zich verder te oriënteren naar een zo kwaliteitsvol mogelijk leven”, besluit Lien.