Kinderen bloeien open op kinderboerderij van Inspirant Aartrijke: “Voor de jongsten is dit pure quality time”

Inspirant Aartrijke, het vroegere Rozenweelde, heeft zijn eigen kinderboerderij. “Dit is een project waar we al enkele jaren mee bezig zijn, maar waar we vandaag heel trots mee uitpakken.”

“Voor onze kinderboerderij waren we zo goed als volledig afhankelijk van giften, we zijn onze sponsors en schenkers dan ook erg dankbaar”, begint Karen Vanparijs, die samen met Laura Verplancke, Dante Vynckier en Griet Matthys de werkgroep Kinderboerderij vormt.

De kinderboerderij ligt achteraan het internaat voor kinderen en jongeren met een beperking. Een groene oase met dieren en een apenparcours vult de boerderij. “Op deze plek kunnen we de ontwikkeling en de vaardigheden van onze kinderen stimuleren. Ze beleven hier plezier en kunnen tot volledige ontspanning komen. Maar ze kunnen hier ook hun energie kwijt. Ze creëren een vertrouwensband met de dieren, leren hen te verzorgen, hun hokjes schoon te maken en hen eten te geven. Ook voor ons, ergotherapeuten, is het een plezier om hier met de kinderen een-op-een te vertoeven. Het is pure quality time voor hen. De kinderen bloeien hier open.”

“We zouden ook nog graag een oproep willen lanceren. We hebben altijd nood aan vrijwilligers in het weekend om de dieren eten te geven. We hebben in het verleden altijd vrijwilligers gehad, zelfs van alle leeftijden. Laatst waren het studenten, maar zij verhuisden. Nu nemen de leefgroepen dit voorlopig over in het weekend, maar door de minimale personeelsbezetting in de weekends, is dat vaak moeilijk.” (BC)