Keti’s van Chiro JOW Wervik organiseren zomerbar op 30 juni: “Ontspannen in de zon na de examens”

De leden van het derde en vierde middelbaar van Chiro JOW Wervik voorzien hun stad op vrijdag 30 juni van een zomerbar op het domein van d’Arke.

De Keti’s van Chiro JOW Wervik – derde en vierde middelbaar – organiseren deze vrijdag een eendaagse zomerbar om en rond d’Arke, Koestraat 25 te Wervik. Dat is vooral hun eigen initiatief, legt leidster Eva Buyse (23) uit: “Ik geef al het hele jaar leiding aan de Keti’s met mijn kompanen Victor Claeys en Louis Roussel. Al van in het begin van het jaar kwamen ze met allerhande evenementen op de proppen: een winterbar, een carwash, etc. We hebben dan maar de knoop doorgehakt en zijn uiteindelijk gegaan voor een zomerbar net na de examens van zowel de middelbare scholieren als de studenten in het hoger onderwijs.”

Grote eettent buiten

De leiding hoopt op een zonovergoten editie. Dorstig weer vraagt dan ook om genoeg drankjes. De keti’s voorzien Stella Artois en allerhande frisdrank voor de democratische prijs van 2 euro. Voor een Kriek Max betaal je 2,5 euro en voor de speciaalbieren Omer, La Chouffe en Kasteelbier Rouge 3,5 euro. Voor wie nog wat anders wenst, is er zowel virgin mojito (2,5 euro) als gewone mojito (6 euro). Een Aperol Spritz kost 6 euro en een Somersby 3 euro. Voor wie ook de honger wil stillen zijn er partysnacks, met een vegetarisch alternatief, voor 3 euro per portie.

De bezoekers kunnen zich verwachten aan een mooie inkleding. Eva verklaart: “We zetten een van onze grote eettenten buiten zodat de bezoekers ook in de schaduw kunnen zitten. Verder is er een chillzone naast d’Arke met zetels en hangmatten. We gebruiken ook een set loungezetels van de organisatie van Rock op het Plein.” De opbrengst van de zomerbar gaat voor de helft naar de Chirokas en voor de andere helft naar een speciale activiteit of een “extraatje” voor de Keti’s op kamp. Eva Buyse benadrukt dat de zomerbargangers erna nog naar een fin d’examens feestje kunnen in het lokale jeugdhuis de BeePee in de Donkerstraat.